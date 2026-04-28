Scontro tra treni in Indonesia, aumenta il bilancio delle vittime: tutte donne

È salito a 15 il bilancio delle vittime dello scontro ferroviario avvenuto nei pressi della capitale indonesiana Giacarta, dopo che i soccorritori hanno completato le operazioni di recupero delle vittime da un vagone del treno pendolare danneggiato. L’incidente si è verificato lunedì 27 aprile alla stazione di Bekasi Timur, quando un treno a lunga percorrenza ha urtato la parte posteriore di un convoglio pendolare fermo. Tutte le vittime risultano essere donne, poiché il vagone coinvolto era riservato esclusivamente a loro. La Polizia ha avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente.