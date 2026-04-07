Segnali dal vuoto siderale: il Deep Space Network che connette Artemis II

Quando la capsula Orion è scomparsa dietro la massa rocciosa del nostro satellite per circa 40 interminabili minuti, il mondo intero ha trattenuto il fiato, comprendendo appieno l’importanza vitale delle telecomunicazioni nelle missioni interplanetarie della NASA. Il filo invisibile che lega gli astronauti di Artemis II al centro di controllo di Houston e all’umanità intera è interamente affidato all’infrastruttura titanica del Deep Space Network, un sistema globale composto da enormi antenne paraboliche che scrutano incessantemente la vastità del cosmo. Posizionate in modo strategico a Goldstone in California, vicino a Madrid in Spagna e nei pressi di Canberra in Australia, queste stazioni garantiscono una copertura ininterrotta 24 ore su 24, compensando la rotazione del nostro pianeta. Questa prodigiosa “linea telefonica” interplanetaria capta i deboli segnali provenienti dalla navicella, traducendoli in immagini ad altissima risoluzione, preziosi dati telemetrici e rassicuranti messaggi vocali dell’equipaggio in tempo reale.

Orecchie giganti puntate verso l’ignoto

Il Deep Space Network (DSN) è la rete di telecomunicazioni scientifiche più grande e sensibile al mondo. Le sue antenne, alcune delle quali raggiungono i 70 metri di diametro, sono veri e propri capolavori di precisione meccanica ed elettronica. Devono essere in grado di captare segnali radio che, viaggiando per centinaia di migliaia o miliardi di chilometri, arrivano sulla Terra con una potenza infinitamente inferiore a quella di una normale batteria da orologio. I ricevitori del DSN sono raffreddati a temperature prossime allo zero assoluto per eliminare qualsiasi “rumore termico” di fondo, permettendo di ascoltare i sussurri digitali delle sonde. Senza questa incredibile sensibilità, non avremmo mai potuto vedere in diretta le prime immagini della Terra che sorgeva dalla Luna o ascoltare il comandante Lovell dare il benvenuto nel suo “vecchio quartiere“.

La sincronizzazione di un mondo in rotazione

La scelta di posizionare le 3 stazioni a circa 120 gradi di longitudine l’una dall’altra è un accorgimento ingegnoso. Poiché la Terra ruota sul proprio asse, una singola antenna perderebbe inevitabilmente il contatto con la navicella spaziale quando questa scompare sotto l’orizzonte. Con questa disposizione globale, nel momento in cui la capsula Orion sta per tramontare sul cielo della California, la stazione di Madrid la vede già sorgere, prendendo in carico le comunicazioni in un perfetto passaggio di consegne (“handover“). Questo valzer millimetrico assicura che il controllo missione di Houston abbia sempre gli occhi aperti sui propri astronauti, in ogni singolo istante del volo.