Sorpresa nello Spazio profondo: il telescopio Webb scopre nubi di ghiaccio su un gigantesco pianeta alieno

L’universo continua a stupirci e a mettere in discussione le nostre certezze scientifiche, svelando scenari atmosferici di una complessità fino a poco tempo fa del tutto inimmaginabile. Il telescopio spaziale James Webb ha recentemente rivolto i suoi potenti strumenti verso un lontano gigante gassoso, noto come Epsilon Indi Ab, facendo una scoperta che ha lasciato gli scienziati a bocca aperta: la presenza di nubi di ghiaccio d’acqua. Questo ritrovamento, guidato dalla ricercatrice Elisabeth Matthews del Max Planck Institute for Astronomy (MPIA), rappresenta un punto di svolta cruciale per l’astrofisica moderna. Fino ad oggi, lo studio diretto di pianeti con caratteristiche simili al nostro Giove si era rivelato un’impresa estremamente ardua, tuttavia questa nuova osservazione apre finalmente le porte a una comprensione molto più profonda delle dinamiche esoplanetarie.

Un gigante freddo dal passato caldo

Situato in orbita attorno alla stella Epsilon Indi A, nella costellazione australe dell’Indiano, questo esopianeta è un vero e proprio colosso cosmico. Come spiega Bhavesh Rajpoot, ricercatore del MPIA che ha contributo allo studio, la sua massa è ben 7,6 volte superiore a quella di Giove, pur mantenendo un diametro praticamente identico a quello del suo “cugino” del nostro sistema solare. Il pianeta orbita a una distanza dalla sua stella che è circa 4 volte quella che separa Giove dal Sole. Considerando che la sua stella ospite è leggermente più piccola e fredda del nostro Sole, Epsilon Indi Ab mantiene temperature relativamente basse, stimate tra i -70 e i +20°C (200-300 Kelvin). Risulta comunque più caldo del nostro Giove, che si aggira intorno ai 140 Kelvin. Questo calore in eccesso è un residuo energetico legato alle remote fasi della sua formazione iniziale: nel corso di miliardi di anni, il pianeta è destinato a raffreddarsi ulteriormente.

Il mistero dell’ammoniaca scomparsa

La vera sorpresa è arrivata quando gli astronomi hanno analizzato la composizione chimica dell’atmosfera. Nelle nubi superiori di Giove, l’ammoniaca gassosa e le nubi di ammoniaca sono una componente dominante. I modelli teorici suggerivano che anche Epsilon Indi Ab dovesse ospitare grandi quantità di questo gas. Utilizzando lo strumento a infrarossi medi MIRI del telescopio Webb, dotato di uno speciale coronografo per bloccare la luce accecante della stella madre, il team ha potuto catturare direttamente il tenue bagliore del pianeta. Confrontando i dati raccolti attraverso filtri a diverse lunghezze d’onda, i ricercatori hanno misurato i livelli di gas presenti. Il risultato ha ribaltato le aspettative: c’era molta meno ammoniaca del previsto. La spiegazione più plausibile è la presenza di spesse, ma irregolari, nubi di ghiaccio d’acqua, visivamente simili ai cirri presenti nell’alta atmosfera terrestre. Queste formazioni nuvolose starebbero di fatto agendo come un velo, mascherando le molecole sottostanti.

Una sfida per i modelli atmosferici

Questa inattesa stratificazione atmosferica richiede un immediato aggiornamento dei modelli computerizzati utilizzati dagli scienziati. Molto spesso, infatti, queste simulazioni escludono la presenza di nubi a causa della loro estrema difficoltà di calcolo e modellazione. James Mang, coautore dello studio presso l’Università del Texas ad Austin, sottolinea come questo sia in realtà un “ottimo problema da avere“, poiché testimonia l’enorme progresso tecnologico garantito dal JWST. Fenomeni che prima apparivano del tutto impossibili da rilevare sono ora a portata di mano.

Il futuro dell’esplorazione spaziale

Mentre il team si prepara a richiedere ulteriore tempo di osservazione con il telescopio Webb per studiare un numero maggiore di pianeti freddi simili a Giove, la comunità scientifica guarda già ai prossimi strumenti. Il Nancy Grace Roman Space Telescope della NASA, il cui lancio è previsto per il biennio 2026-2027, sarà una risorsa eccezionale per rilevare direttamente le nubi di ghiaccio d’acqua altamente riflettenti.