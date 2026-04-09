Spazio, chi camminerà sulla Luna? L’astronauta Pesquet: “se ci sarà un francese, spero di essere io”

Chi camminerà sulla Luna? Se ci sarà un francese, l’astronauta Thomas Pesquet spera che sarà lui. Ad affermarlo alla radio francese ‘France Inter’ è lo stesso Pesquet. Camminerà sulla Luna? “Mi piacerebbe rispondervi di sì e annunciarlo io stesso“, ha risposto l’astronauta. “Quello che so è che l’Agenzia Spaziale Europea, che rappresenta l’Europa in questa avventura insieme ai partner americani, canadesi ha tre posti” ed “è stato annunciato che un tedesco, probabilmente, partirà per la prima missione mentre un francese e un italiano dovrebbero seguire, in un ordine ancora da definire“. Se ci sarà un francese, è piuttosto probabile che sia lei? “Potrebbe essere“, ha risposto Pesquet, citando anche “Arnaud Prost, che è in riserva e Sophie Adenot, che è nello spazio“. Per il momento, ha aggiunto riferendosi ai francesi, “tra gli astronauti più esperti, con più missioni alle spalle, sarei io”.

La NASA ha recentemente modificato profondamente il programma Artemis, annullando il progetto di una stazione in orbita lunare, e non ha chiarito se gli europei manterranno il loro posto per andare sulla Luna. Questo cambiamento solleva interrogativi sul futuro degli accordi tra l’ESA e la NASA nell’ambito del progetto Gateway, che prevedevano l’invio di tre astronauti europei nelle missioni Artemis. All’inizio di aprile, il direttore dell’ESA ha dichiarato in un’intervista all’AFP che l’Europa intende ‘negoziare’ con la NASA la propria partecipazione alle future missioni lunari.