Spazio, Urso: “il successo di Artemis II conferma il valore dell’intesa con la NASA”

“Il successo di Artemis II conferma il valore dell’intesa che abbiano sottoscritto a Washington con l’amministratore della NASA, Jared Isaacman: un accordo strategico che rafforza la nostra cooperazione sui moduli abitativi lunari, sistemi di comunicazione avanzati e attività scientifiche, con l’obiettivo di favorire e sostenere una presenza umana stabile e duratura sulla Luna“. Lo scrive il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un post su X dopo l’ammaraggio della capsula Orion nell’Oceano Pacifico, che segna la fine della missione Artemis II della NASA, che ha riportato l’uomo verso la Luna dopo oltre 50 anni. “È da qui che si costruisce non solo il ritorno sulla Luna, ma la credibilità e la leadership di chi intende abitarne il futuro, trasformando l’esplorazione in presenza concreta”, aggiunge Urso.