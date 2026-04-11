Figli della Terra, esploratori del cosmo: con Artemis II l’umanità conquista lo Spazio profondo e sogna la Luna

Il rientro della navicella Orion nelle acque del Pacifico ha segnato la conclusione trionfale della missione Artemis II, chiudendo un capitolo fondamentale per l’esplorazione spaziale e aprendo le porte a una nuova era. Mentre le immagini dell’ammaraggio al largo di San Diego dominano le cronache, il vero valore di questa odissea durata 10 giorni risiede nei dati raccolti nel vuoto cosmico. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen hanno spinto la tecnologia umana verso traguardi inediti, testando rigorosamente i limiti della sopravvivenza oltre la consueta orbita terrestre. Ora che le operazioni di recupero a bordo della USS John P. Murtha lasciano il posto all’analisi scientifica, emergono dettagli straordinari su ciò che l’equipaggio ha realmente vissuto a centinaia di migliaia di km da casa, gettando fondamenta concrete per l’insediamento lunare.

Il record assoluto e il controllo manuale di “Integrity”

Il successo del lancio, avvenuto il 1° aprile (00:35 del 2 aprile in Italia) dal Pad 39B del Kennedy Space Center grazie agli 8,8 milioni di libbre di spinta del razzo SLS, ha inaugurato una traiettoria da primato. Durante i 10 giorni di missione, i quattro astronauti hanno percorso la sbalorditiva distanza totale di 1.117.658 km. Il momento culmine si è verificato durante il sorvolo lunare, quando l’equipaggio ha raggiunto le 406.771 km di distanza dalla Terra, superando ufficialmente il record storico stabilito dagli astronauti dell’Apollo 13 nel lontano 1970.

Tuttavia, la missione ha richiesto un coinvolgimento attivo e pionieristico da parte dell’equipaggio. A bordo della navicella, battezzata “Integrity” dagli stessi astronauti, i sistemi di supporto vitale sono stati messi alla prova in condizioni di Spazio profondo. Di particolare rilevanza tecnica sono state le dimostrazioni di pilotaggio: l’equipaggio ha disabilitato gli automatismi per assumere il controllo manuale della capsula Orion. Questa manovra ha permesso di convalidare la manovrabilità del veicolo, raccogliendo dati essenziali che guideranno le future e delicate operazioni di rendezvous e attracco con i lander lunari previste per le prossime missioni.

La scienza nello Spazio profondo: l’esperimento AVATAR

L’obiettivo a lungo termine della NASA, supportato da partner internazionali e istituzionali, prevede la costruzione di una base lunare permanente. Per realizzare questo traguardo, la salute e la resistenza degli astronauti diventano priorità assolute. In quest’ottica, Artemis II ha funzionato come un vero e proprio laboratorio orbitante. Tra i vari studi condotti spicca l’esperimento AVATAR. Questa indagine all’avanguardia ha permesso di studiare come il tessuto umano risponda all’esposizione prolungata all’ambiente di microgravità e, soprattutto, alle radiazioni dello spazio profondo. I dati biologici raccolti sono fondamentali per comprendere le sfide fisiologiche delle missioni di lunga durata. Parallelamente, l’equipaggio ha condotto valutazioni operative sulle tute del sistema di sopravvivenza Orion e sulle procedure di emergenza, garantendo che i futuri esploratori siano equipaggiati per affrontare qualsiasi imprevisto.

Luci, ombre ed eclissi: l’occhio umano sul terminatore lunare

Il 6 aprile, giorno del passaggio ravvicinato a sole 6.545 km dalla superficie lunare, l’equipaggio ha sfruttato una prospettiva privilegiata per catturare oltre 7mila fotografie ad altissima risoluzione. Tra queste, spiccano le incredibili immagini di un’eclissi solare, osservata da un punto di vista unico in cui la massa lunare oscurava il Sole direttamente davanti agli oblò della Orion. Le osservazioni umane dirette hanno un valore inestimabile. Gli astronauti hanno documentato con estrema precisione la topografia lungo il “terminatore“, la linea di demarcazione tra il giorno e la notte lunare. In questa zona, la luce solare radente crea ombre lunghissime, simulando in modo quasi perfetto le complesse condizioni di illuminazione che i futuri equipaggi troveranno nella regione del Polo Sud lunare, area designata per gli allunaggi a partire dal 2028. Durante la fase notturna del sorvolo, l’equipaggio ha persino segnalato la visione di lampi luminosi causati dall’impatto di meteoroidi sulla faccia nascosta della Luna e ha formulato proposte per la denominazione di 2 crateri finora anonimi.

Verso Artemis III e il ritorno sulla superficie lunare

Con gli astronauti diretti oggi, sabato 11 aprile, al Johnson Space Center di Houston, l’agenzia spaziale sposta il suo raggio d’azione verso il prossimo grande balzo. Come sottolineato dall’Amministratore della NASA Jared Isaacman e dall’Amministratore Associato Amit Kshatriya, la missione ha dimostrato in modo inequivocabile l’affidabilità dell’architettura tecnica e umana del programma. Tutta l’attenzione ingegneristica converge ora sull’assemblaggio di Artemis III. Questa futura missione vedrà un nuovo equipaggio a bordo della Orion testare le operazioni integrate nell’orbita terrestre bassa in congiunzione con lander lunari costruiti da aziende commerciali. L’era dell’esplorazione solitaria è finita: Artemis II ha dimostrato che l’umanità è pronta a tornare sulla Luna per restarci.