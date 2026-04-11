Spazio, Urso: “imprese e astronauti italiani parteciperanno alla colonizzazione della Luna”

“Nella mia missione a Washington abbiamo sottoscritto un’intesa strategica con la NASA che consentirà all’Italia, nello specifico al Distretto dello Spazio di Torino, di costruire il modulo abitativo in cui vivranno e lavoreranno gli astronauti della Luna. La casa degli astronauti sulla Luna sarà Made in Italy. In questo accordo è anche previsto che tra i primi astronauti a camminare sulla Luna ci sarà un italiano. Questo è un riconoscimento indiscutibile“. Lo dichiara il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’iniziativa sul valore dell’export del Made in Italy, a Sant’Ambrogio di Valpolicella (Verona). “Il fatto che la navicella di Artemis abbia raggiunto il primo obiettivo ci conforta sul fatto che presto parteciperemo, noi italiani con i nostri astronauti e le nostre imprese, alla colonizzazione della Luna”.