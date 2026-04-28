Stazione Spaziale, oltre il rifornimento: visori VR e tute di nuova generazione raggiungono l’orbita

La missione di rifornimento russa verso la Stazione Spaziale Internazionale ha raggiunto un importante traguardo con l’attracco riuscito della navetta cargo Progress MS-34 al modulo Zvezda. Il veicolo spaziale era decollato il 26 aprile dal cosmodromo di Baikonur, trasportato con precisione da un razzo vettore Soyuz-2.1a che lo ha immesso in orbita appena 9 minuti dopo il lancio. Questa operazione rappresenta la 95ª missione di rifornimento logistico dedicata alla base orbitante, un passaggio fondamentale per garantire la continuità delle attività umane nello Spazio. Grazie ad una procedura automatizzata ormai collaudata, Roscosmos ha confermato l’integrazione avvenuta con successo tra i sistemi della stazione e quelli del cargo automatizzato. La navetta rimarrà ora collegata al segmento russo per diverse settimane, permettendo all’equipaggio di scaricare i preziosi materiali e le nuove attrezzature tecnologiche arrivate direttamente dalla Terra.

Dettagli del carico e risorse vitali

Il cargo Progress MS-34 ha trasportato circa 2,5 tonnellate di rifornimenti essenziali per il mantenimento della stazione e il benessere dell’equipaggio dell’Expedition 74. Nello specifico, il carico include 700 kg di carburante destinati ai motori della stazione, 420 kg di acqua potabile e 50 kg di ossigeno per il ripristino dell’atmosfera interna. Oltre a queste risorse liquide e gassose, la navetta ha consegnato 1.348 kg di carico secco. Tra i materiali più rilevanti spicca la nuova tuta spaziale Orlan-ISS n. 8, progettata per le attività extraveicolari (EVA), che sostituirà o affiancherà i modelli precedenti utilizzati dai cosmonauti russi durante le passeggiate spaziali.

Scienza e tecnologia d’avanguardia

L’inventario della missione comprende anche una vasta gamma di strumentazioni scientifiche e materiali di consumo per la ricerca in microgravità. Tra le novità arrivate a bordo vi è un visore per la realtà virtuale (VR) e hardware specifico per una serie di esperimenti russi denominati “Virtual”, “Neuroimmunity”, “Correction”, “Biodegradation” e “Separation”. Questi studi coprono diversi campi della ricerca biomedica e tecnologica, analizzando come l’ambiente spaziale influenzi il sistema immunitario umano e i processi di biodegradazione dei materiali, oltre a testare nuove tecniche di separazione chimica in assenza di peso. L’integrazione di tecnologie VR segnala inoltre una crescente attenzione verso nuovi metodi di addestramento e monitoraggio psicofisico dell’equipaggio durante le missioni di lunga durata.

Una flotta fondamentale per la gestione orbitale

La serie Progress MS si conferma come il pilastro logistico del segmento russo della ISS. Questi veicoli automatici sono progettati non solo per il trasporto di cibo, attrezzature scientifiche e scorte vitali, ma svolgono un ruolo cruciale nella manutenzione operativa della stazione stessa. Grazie ai propri motori, le navette Progress vengono regolarmente utilizzate per effettuare le correzioni dell’orbita della ISS, contrastando il naturale decadimento orbitale causato dall’attrito atmosferico residuo. Una volta terminata la fase di scarico e caricati i rifiuti prodotti a bordo, Progress MS-34 si sgancerà per distruggersi in un rientro controllato nell’atmosfera terrestre, completando il suo ciclo di servizio.