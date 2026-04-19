Stretto di Hormuz: due navi da crociera passano, gli USA sequestrano un mercantile iraniano

La compagnia tedesca TUI Group ha confermato che due delle sue navi da crociera hanno attraversato con successo uno dei punti più sensibili del commercio globale, lo Stretto di Hormuz. In un aggiornamento ufficiale, la società ha dichiarato che “Mein Schiff 4 e Mein Schiff 5 hanno superato con successo lo Stretto di Hormuz”, senza tuttavia indicare con precisione la tempistica dell’operazione. Le due imbarcazioni sono attualmente dirette verso il Mediterraneo, segno che il passaggio si è concluso senza incidenti. Si tratta di una notizia rilevante considerando il contesto di tensione crescente nella regione, dove il traffico navale è stato fortemente ridotto nelle ultime settimane. La compagnia non ha chiarito se a bordo fossero presenti passeggeri, lasciando aperti interrogativi sulla natura del viaggio e sulle eventuali misure di sicurezza adottate.

Sicurezza e coordinamento in un’area ad alta tensione

Nel suo comunicato, Tui ha sottolineato che “il passaggio è avvenuto sulla base del coordinamento e delle autorizzazioni pertinenti da parte delle autorità, in modo controllato e con un’attenta considerazione della situazione di sicurezza”, evidenziando l’importanza di una pianificazione meticolosa in un contesto geopolitico instabile. La compagnia ha inoltre ringraziato “capitani ed equipaggi” che “hanno reso possibile il passaggio sicuro con grande professionalità e prudenza”.

A rendere ancora più teso il quadro è intervenuta una seconda notizia che riguarda direttamente le operazioni militari nella regione. La Marina degli Stati Uniti ha colpito e sequestrato una nave battente bandiera iraniana per aver tentato di superare il blocco navale imposto dal presidente Donald Trump. Si tratta di un mercantile di nome Touska, “lungo quasi 900 piedi e pesante quasi quanto una portaerei”, che “ha tentato di superare il nostro blocco navale, e per loro non è andata bene”, scrive. L’episodio si inserisce in una dinamica di confronto diretto tra Washington e Teheran, con conseguenze immediate sulla sicurezza delle rotte marittime e sul commercio internazionale.

L’operazione militare

Secondo quanto riportato, “il cacciatorpediniere lanciamissili della Marina statunitense Uss Spruance ha intercettato la Touska nel Golfo di Oman, e ha dato loro un avvertimento leale di fermarsi. L’equipaggio iraniano si è rifiutato di obbedire, così la nostra nave della Marina li ha fermati di netto aprendo un foro nella sala macchine”. L’intervento militare, avvenuto nelle acque del Golfo di Oman, segna un’escalation significativa nelle operazioni di controllo navale nella regione. “In questo momento, i Marines statunitensi hanno la custodia del vascello. La Touska è sotto sanzioni del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti a causa della sua precedente storia di attività illegali. Abbiamo la piena custodia della nave, e stiamo verificando cosa c’è a bordo!”, conclude il presidente Usa. L’episodio dimostra come il blocco navale non sia solo una misura simbolica, ma venga applicato con azioni concrete e immediate.

Un equilibrio fragile tra commercio e conflitto

Il passaggio delle navi Tui e il sequestro della Touska rappresentano due facce della stessa realtà: da un lato, il tentativo di mantenere aperte, seppur parzialmente, le rotte commerciali e turistiche; dall’altro, la crescente militarizzazione dell’area. Lo Stretto di Hormuz resta un nodo strategico fondamentale per il trasporto energetico globale, e qualsiasi limitazione al traffico ha ripercussioni su scala internazionale. In questo contesto, anche operazioni apparentemente isolate assumono un significato più ampio, indicando come la situazione resti fluida e potenzialmente esplosiva.