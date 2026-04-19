Stretto di Hormuz, traffico navale ancora paralizzato: tensione alle stelle nel Golfo Persico

Continua la paralisi del traffico navale nello Stretto di Hormuz, uno dei punti più strategici al mondo per il transito di petrolio e gas. Secondo quanto riportato da CNN, che cita i dati del sito specializzato MarineTraffic, la situazione resta estremamente critica. Due petroliere che trasportavano gas di petrolio liquefatto, prossime all’uscita dal Golfo Persico, sono state costrette a invertire improvvisamente la rotta all’altezza dell’isola di Larak. Si tratta di un segnale chiaro della tensione crescente nella regione e della difficoltà operativa per le compagnie marittime. L’assenza di traffico regolare evidenzia un blocco di fatto che rischia di avere ripercussioni su scala globale, soprattutto sul mercato energetico internazionale.

Le navi coinvolte e il quadro operativo

Le due imbarcazioni coinvolte sono la Meda, battente bandiera indiana e partita dagli Emirati Arabi Uniti nella notte precedente, e la G Summer, nave cinese salpata dal Kuwait. Secondo i dati disponibili, queste petroliere rappresentavano gli unici due transponder attivi nella zona dello stretto nella giornata odierna, segno di una quasi totale assenza di traffico commerciale. Il fatto che entrambe abbiano dovuto invertire la rotta sottolinea l’impossibilità di attraversare in sicurezza il passaggio. In condizioni normali, lo stretto è attraversato quotidianamente da decine di navi, rendendo l’attuale situazione un’anomalia significativa. Questo scenario mette in evidenza quanto sia delicato l’equilibrio geopolitico dell’area e quanto rapidamente possa degenerare in una crisi operativa concreta.

La crisi diplomatica dietro il blocco

Alla base della paralisi c’è una nuova escalation tra l’Iran e gli Stati Uniti. Teheran ha deciso di chiudere nuovamente il traffico nello stretto dopo che Donald Trump ha confermato il blocco navale. Il controllo dello Stretto di Hormuz è da sempre uno strumento strategico per l’Iran, che può influenzare il flusso di energia globale. La mancata de-escalation rischia ora di innescare ulteriori reazioni a catena, coinvolgendo altri attori regionali e internazionali in un contesto già fragile.

Il blocco dello stretto non è solo una questione regionale, ma ha implicazioni dirette sull’economia globale. Una quota significativa del petrolio mondiale transita proprio attraverso questo passaggio, e qualsiasi interruzione prolungata può tradursi in un aumento dei prezzi energetici e in instabilità nei mercati finanziari. Le compagnie di navigazione e i trader stanno monitorando attentamente la situazione, mentre cresce la preoccupazione per possibili ritardi nelle forniture. Se la paralisi dovesse prolungarsi, le conseguenze potrebbero estendersi ben oltre il Medio Oriente, influenzando consumatori e industrie in tutto il mondo. In questo contesto, la diplomazia internazionale sarà decisiva per evitare un’escalation ancora più grave.