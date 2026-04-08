Stretto di Hormuz, la previsione degli esperti: settimane per smaltire oltre 1.000 navi bloccate

Lo stretto di Hormuz, uno dei punti strategici più importanti per il commercio mondiale di petrolio, si trova attualmente ad affrontare una congestione senza precedenti, con oltre 1.000 navi bloccate o in attesa di transitare. Secondo i dati della società di monitoraggio navale Kpler, solo nella giornata di ieri circa 187 petroliere cariche trasportavano complessivamente 172 milioni di barili di greggio e prodotti raffinati nella zona. Questo accumulo rappresenta una criticità significativa per l’intero sistema energetico globale, considerando che una quota rilevante delle esportazioni di petrolio passa proprio attraverso questo stretto. La situazione, già complessa, rischia di avere ripercussioni a catena sui mercati internazionali, influenzando prezzi, forniture e stabilità economica in diverse regioni del mondo.

Tempi lunghi per smaltire l’arretrato

Secondo Daejin Lee, responsabile globale della ricerca presso Fertmax Fzco, e Ana Subasic, analista del rischio commerciale presso Kpler, il ritorno alla normalità non sarà rapido. Anche ipotizzando condizioni operative standard, sarebbero necessarie oltre due settimane per smaltire completamente l’arretrato di traffico marittimo. Tuttavia, gli esperti sottolineano come un periodo di 14 giorni sia comunque insufficiente per ristabilire la fiducia degli operatori, elemento cruciale per la ripresa fluida delle attività. Il cosiddetto “premio di incertezza”, ovvero il costo aggiuntivo legato ai rischi percepiti, continuerà probabilmente a pesare sulle rotte del Golfo Persico. Questo fattore potrebbe rallentare ulteriormente la ripresa, mantenendo elevati i costi di trasporto e incidendo sulle dinamiche del mercato energetico globale.

Incertezza operativa e strategie attendiste

A complicare ulteriormente il quadro è la mancanza di chiarezza sulle procedure operative necessarie per consentire alle navi di transitare in sicurezza. Lee ha evidenziato come restino incerti i dettagli sulle azioni richieste sia alle imbarcazioni sia ai noleggiatori, aumentando il livello di cautela tra gli operatori. Molti armatori di primo piano, infatti, potrebbero decidere di attendere diversi giorni prima di far muovere le proprie navi, per verificare la tenuta di eventuali accordi o cessate il fuoco. Questa prudenza è condivisa anche da diversi mediatori navali, che prevedono un atteggiamento attendista diffuso nel settore. Di conseguenza, anche in presenza di un miglioramento delle condizioni geopolitiche, la ripresa del traffico potrebbe avvenire in modo graduale e non immediato.

Impatti sul mercato e prospettive future

La situazione nello stretto di Hormuz evidenzia ancora una volta la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento globali di fronte a tensioni geopolitiche. Il rallentamento del traffico marittimo non solo influisce sulle tempistiche di consegna del petrolio, ma può anche contribuire a volatilità nei prezzi e a incertezze nei mercati energetici. Nel breve termine, la combinazione di congestione logistica e cautela degli operatori potrebbe mantenere alta la pressione sul sistema. Nel medio-lungo periodo, invece, potrebbero emergere strategie alternative per diversificare le rotte o ridurre la dipendenza da passaggi critici come Hormuz. Tuttavia, al momento, il ritorno a una piena normalità appare ancora distante e strettamente legato all’evoluzione del contesto geopolitico e alla fiducia degli attori coinvolti.