Petrolio, crollo storico come nella guerra del Golfo e nel Covid: la tregua con l’Iran trascina giù i prezzi

Il mercato petrolifero globale è stato travolto da un’ondata di vendite senza precedenti immediatamente dopo l’annuncio di un cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. La notizia ha avuto un effetto immediato e violento sulle quotazioni: a Londra il Brent è sceso del 16,45% attestandosi a 91,30 dollari al barile, mentre a New York il West Texas Intermediate (Wti) ha registrato un calo ancora più marcato del 18,03%, fermandosi a 92,53 dollari. Questa reazione riflette il ruolo centrale della guerra in Iran nella recente impennata dei prezzi energetici. Con l’annuncio della tregua il mercato ha rapidamente ricalibrato le aspettative, scontando un ritorno a condizioni più stabili.

Precedenti rari tra pandemia e guerra

Secondo i dati raccolti da FactSet e riportati dal Wall Street Journal, cali di questa portata sono estremamente rari nella storia recente del petrolio. Bisogna tornare alla primavera del 2020, nel pieno della pandemia di Covid-19, per trovare due episodi simili, quando la domanda globale collassò improvvisamente. Un altro precedente significativo risale invece al 1991, all’indomani dell’attacco della coalizione guidata dagli Stati Uniti contro l’Iraq di Saddam Hussein. Anche in quel caso, l’inizio delle operazioni militari ridisegnò rapidamente le aspettative sui flussi energetici globali.

Il parallelismo con questi eventi storici evidenzia la portata dell’attuale movimento: il mercato non sta semplicemente reagendo a una notizia, ma sta ristrutturando le proprie previsioni su domanda, offerta e stabilità geopolitica. Il fatto che anche i futures sul Wti stiano registrando il calo percentuale più marcato dall’inizio della pandemia rafforza l’idea di un cambiamento improvviso e profondo nello scenario energetico globale.

Impatti globali e prospettive future

Il brusco calo del petrolio ha implicazioni immediate per l’economia globale. Le prossime mosse dipenderanno in larga parte dall’evoluzione della situazione tra Stati Uniti e Iran. Se la tregua dovesse consolidarsi, il mercato potrebbe stabilizzarsi su livelli più bassi. In caso contrario, una ripresa delle ostilità riporterebbe rapidamente il petrolio sotto pressione rialzista. Il crollo odierno rappresenta un chiaro promemoria di quanto il mercato energetico globale sia ancora profondamente legato agli equilibri geopolitici. La guerra in Iran continua a determinare il prezzo dell’energia nel mondo.