Stretto di Hormuz, l’allarme dell’Onu: rischio recessione globale e crisi energetica senza precedenti

La crisi nello Stretto di Hormuz si trasforma in un fattore determinante per l’equilibrio economico globale. Le tensioni in Medio Oriente e le restrizioni alla navigazione stanno già producendo effetti concreti su energia, trasporti e sicurezza alimentare. L’allarme arriva direttamente dal segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, e dal direttore dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, Fatih Birol, che delineano uno scenario in rapido deterioramento, con il rischio concreto di una nuova fase di instabilità economica globale. Durante un punto stampa a New York, Guterres ha sottolineato la gravità della situazione: “La crisi in Medio Oriente entra nel suo terzo mese e le conseguenze peggiorano di ora in ora”. Il blocco dello Stretto di Hormuz, uno dei principali snodi per il commercio energetico mondiale, sta già interrompendo il flusso di petrolio, gas, fertilizzanti e merci essenziali, con ripercussioni immediate sulle economie di tutto il pianeta.

Il segretario generale ha evidenziato come le restrizioni alla navigazione stiano incidendo su settori chiave, aggravando la pressione sui prezzi e mettendo a rischio la sicurezza alimentare globale. Le catene di approvvigionamento risultano sempre più fragili, mentre l’incertezza cresce tra governi e mercati.

I tre scenari delineati dall’Onu

Nel suo intervento, Guterres ha delineato tre possibili sviluppi della crisi, tutti caratterizzati da un significativo rallentamento della crescita economica mondiale. Nel migliore dei casi, anche con una riapertura immediata dello stretto, la crescita globale scenderebbe dal 3,4 al 3,1 per cento, mentre inflazione e prezzi resterebbero elevati. Se invece le interruzioni dovessero proseguire fino a metà anno, l’impatto sociale diventerebbe drammatico: circa 32 milioni di persone cadrebbero in povertà e 45 milioni affronterebbero condizioni di fame estrema.

Lo scenario peggiore prevede blocchi prolungati, con una crescita che scenderebbe al 2 per cento e un’inflazione superiore al 6%, aprendo la strada a una possibile recessione globale. “Le conseguenze sono esponenziali”, ha avvertito Guterres, lanciando un appello urgente al ripristino della libertà di navigazione “in linea con la risoluzione 2817 del Consiglio di Sicurezza”. “Aprire lo Stretto, lasciare passare tutte le navi e far respirare l’economia globale”.

Crisi energetica globale e prezzi del petrolio

Parallelamente, il direttore dell’Agenzia Internazionale dell’Energia ha rafforzato il quadro di preoccupazione. “Il mondo sta affrontando la più grande crisi energetica della sua storia a causa delle perturbazioni causate dal conflitto con l’Iran”, ha dichiarato Fatih Birol durante una conferenza a Parigi. L’impatto sui mercati energetici è già evidente. “I mercati del petrolio e del gas stanno attraversando grandi difficoltà. L’ultima volta che ho controllato, il prezzo del petrolio superava i 120 dollari, il che sta esercitando molta pressione su numerosi Paesi. Il nostro mondo sta affrontando una grande sfida economica ed energetica”.

I prezzi del Brent hanno infatti raggiunto il massimo degli ultimi quattro anni, alimentati dai timori che la guerra con l’Iran possa aggravare ulteriormente il rapporto tra offerta e domanda di petrolio.

Effetti su inflazione e stabilità economica

L’aumento dei prezzi energetici si riflette direttamente sull’inflazione globale, colpendo consumatori e imprese. Il rincaro dei carburanti incide sui costi di trasporto e produzione, con effetti a cascata su beni di consumo e servizi. Le economie più fragili risultano particolarmente esposte, mentre i governi si trovano a fronteggiare una nuova emergenza economica.

Il rischio è quello di una spirale negativa: crescita rallentata, prezzi in aumento e crescente instabilità finanziaria. In questo contesto, lo Stretto di Hormuz diventa il simbolo di una crisi che supera i confini regionali e si proietta su scala globale.

Un appello urgente alla comunità internazionale

Le parole di Guterres e Birol convergono in un messaggio chiaro: è necessario un intervento immediato per evitare un peggioramento della situazione. Il ripristino della libertà di navigazione rappresenta una priorità assoluta per garantire il flusso di energia e merci e contenere i rischi per l’economia mondiale. La crisi attuale mette in evidenza la fragilità del sistema globale e la dipendenza da pochi nodi strategici. Senza una soluzione rapida, il mondo potrebbe trovarsi di fronte a una delle più gravi crisi economiche ed energetiche degli ultimi decenni.