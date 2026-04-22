Stretto di Hormuz minato, il Pentagono lancia l’allarme: “fino a sei mesi per riaprire la rotta chiave del petrolio”

La guerra in Iran continua a produrre effetti ben oltre il campo di battaglia, colpendo uno dei punti nevralgici del commercio energetico globale: lo Stretto di Hormuz. Secondo quanto riportato dal Pentagono al Congresso statunitense, potrebbero essere necessari fino a sei mesi per rimuovere completamente le mine navali piazzate dalle forze iraniane. Si tratta di una tempistica che rende evidente quanto la guerra tra Stati Uniti e Iran abbia ormai assunto una dimensione strategica globale, incidendo sulle rotte marittime e sugli equilibri economici internazionali. La difficoltà dell’operazione è legata non solo alla quantità di ordigni presenti, ma anche alla complessità tecnica delle operazioni di sminamento in un’area così trafficata e sensibile. In questo contesto, il blocco parziale dello stretto continua a rappresentare una minaccia concreta per l’approvvigionamento energetico mondiale.

Le rivelazioni dal briefing classificato

Le informazioni emergono da un briefing classificato tenuto martedì scorso alla commissione Forze Armate della Camera, durante il quale un alto funzionario della Difesa ha illustrato la situazione. A riportare i dettagli è stato il Washington Post, sottolineando come le operazioni di bonifica difficilmente potranno iniziare prima della fine del conflitto. Questo implica che la sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz resterà compromessa ancora a lungo, con conseguenze dirette sulla stabilità della regione. Il briefing ha evidenziato come le mine rappresentino una delle armi più efficaci utilizzate dall’Iran per esercitare pressione strategica, rallentando eventuali interventi militari e mantenendo alta la tensione anche lontano dal fronte diretto. La guerra, dunque, non si limita agli scontri armati, ma si estende a un vero e proprio controllo delle infrastrutture critiche globali.

Impatto economico globale e tensioni politiche

La prospettiva di una bonifica lunga fino a sei mesi ha suscitato forti reazioni a Washington. Il timore principale riguarda l’impatto economico della crisi: con lo Stretto di Hormuz parzialmente inutilizzabile, i prezzi di petrolio e gas sono destinati a rimanere elevati per un periodo prolungato. Anche in caso di un eventuale accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, infatti, le conseguenze economiche potrebbero continuare a farsi sentire fino alla fine dell’anno e oltre. Questo scenario evidenzia come la guerra in Iran stia influenzando non solo la geopolitica, ma anche la vita quotidiana dei cittadini in tutto il mondo, attraverso l’aumento dei costi energetici e delle materie prime.