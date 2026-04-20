Terremoto Giappone: l’aggiornamento INGV sull’evento sismico al largo della costa di Honshu

Un terremoto di magnitudo (Mwpd) stimata dall’INGV 7.5 è stato localizzato oggi, 20 aprile 2026, alle ore 07:53 UTC (16:53 ora locale; 09:53 ora italiana), in Giappone, a largo dell’isola di Honsū (sulla quale sono situate, oltre alla capitale Tokyo, alcune delle città più grandi ed importanti del paese). Il sisma è avvenuto ad una profondità stimata di circa 29 km alle coordinate Latitudine 39.65, Longitudine 143.14. Il Japan Metereological Agency (JMA) ha emanato un’allerta tsunami locale Warning per attese variazioni del livello del mare fino a 3 metri di altezza.

Alle ore 08:34 UTC (10:34), il JMA ha comunicato che il livello del mare misurato al mareografo di Kujiko è di 80 cm superiore alla media. Diversi mareografi collocati lungo la costa nord-est del Giappone – gestiti dalla rete locale di osservazione della Japan Meteorological Agency – hanno rilevato anomalie del livello del mare nell’ordine di 30 e 40 centimetri (ad es. Urakawa; Hachinoheko ecc.). A seguito di queste misure delle anomalie del livello del mare, il JMA ha declassato l’allerta in allerta advisory.

La situazione del Giappone

Il Giappone adotta una codifica differente da quella usata dal CAT-INGV per i livelli di allerta: un’allerta tsunami locale Major (corrispondente al nostro livello di allerta Watch) per attese variazioni del livello del mare di circa 5 metri di altezza. Questo livello di allerta non è stato diramato in questa situazione; un’allerta tsunami locale Warning (corrispondente al nostro livello di allerta Watch) per attese variazioni del livello del mare inferiori a 3 metri di altezza nelle prefetture adiacenti l’epicentro del sisma (Iwate, Aomori, Hokkaido); un’allerta tsunami locale Advisory (corrispondente al nostro livello di allerta Advisory) per attese variazioni del livello del mare fino ad 1 metro di altezza diramata nelle prefetture più distanti dall’epicentro del sisma (Fukushima, Miyagi, nord-Hokkaido). E’ quanto comunica il Centro Allerta Tsunami INGV.