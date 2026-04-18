Terremoto in provincia di Macerata: scossa nel primo pomeriggio | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata oggi alle ore 14:53 nella provincia di Macerata, nelle Marche. L’epicentro è stato localizzato nell’area compresa tra Passo San Ginesio e i comuni limitrofi, nel cuore dell’entroterra maceratese. Il sisma si è verificato a una profondità di circa 20 chilometri, un valore che generalmente riduce l’intensità percepita in superficie rispetto a eventi più superficiali. Nonostante la magnitudo contenuta, la scossa è stata avvertita in maniera lieve dalla popolazione, soprattutto nei centri più vicini all’epicentro. Al momento non si registrano danni a persone o strutture, e la situazione è sotto costante monitoraggio da parte degli enti competenti. L’evento rientra nella normale attività sismica.

Il contesto geologico e le faglie attive

La provincia di Macerata si colloca in una delle aree geologicamente più attive d’Italia. Qui il sistema tettonico è dominato da faglie normali attive, generate da un processo di distensione della crosta terrestre che interessa tutta la dorsale appenninica. Queste faglie si muovono lentamente nel tempo, accumulando energia che viene poi rilasciata sotto forma di terremoti. Anche scosse di bassa magnitudo, come quella registrata oggi, rappresentano una manifestazione di questo continuo adattamento della crosta terrestre. Le faglie presenti nell’area marchigiana sono le stesse che hanno generato eventi sismici ben più importanti nel passato. La profondità di 20 km indica che il sisma è avvenuto in una porzione relativamente profonda della crosta, dove le condizioni di pressione e temperatura influenzano la propagazione delle onde sismiche. Questo tipo di eventi è tipico dell’evoluzione geodinamica dell’Appennino.

Rischio sismico nella provincia di Macerata

Il territorio della provincia di Macerata è classificato come zona sismica a rischio medio-alto secondo la normativa italiana. Ciò implica che il territorio può essere soggetto a terremoti anche di intensità significativa, pur non essendo tra le zone a massimo rischio assoluto. Eventi di lieve entità come quello odierno non rappresentano un pericolo concreto, ma ricordano la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione e sulla sicurezza strutturale. Il monitoraggio costante e l’informazione alla popolazione restano elementi fondamentali per la gestione del rischio.

I precedenti storici nell’area marchigiana

La storia sismica delle Marche, e in particolare della provincia di Macerata, è segnata da eventi anche molto rilevanti. Tra i più recenti si ricorda la sequenza sismica del 2016, che ha colpito duramente l’Appennino centrale con effetti devastanti in numerosi comuni maceratesi come Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera. In quell’occasione, scosse di elevata magnitudo causarono crolli, danni diffusi e un forte impatto sulla vita delle comunità locali. Un altro evento significativo risale al 1997, con il terremoto Umbria-Marche, che provocò danni estesi e mise in evidenza la fragilità del patrimonio storico e artistico della zona. Anche in epoche precedenti si registrano terremoti importanti, a conferma della costante attività sismica dell’area. La scossa odierna, pur di entità modesta, si inserisce in questo contesto e rappresenta un ulteriore segnale della dinamicità geologica del territorio marchigiano.