Trump avverte sul rischio di esplosione nel sistema petrolifero iraniano

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lanciato un avvertimento preoccupante sul sistema petrolifero dell’Iran. Intervistato da Fox News, Trump ha sottolineato che il sistema energetico iraniano potrebbe “esplodere” in soli tre giorni qualora le interruzioni delle infrastrutture del Paese continuassero. Secondo il presidente, l’assenza di trasporto del petrolio porterebbe a un accumulo meccanico del carburante, che potrebbe scatenare una serie di eventi devastanti. Trump ha spiegato che, se il petrolio non può essere trasportato attraverso i consueti canali, esso continua ad accumularsi “meccanicamente e nel sottosuolo”, creando una pressione crescente all’interno delle condutture e delle strutture sotterranee. Questa situazione potrebbe provocare una “rottura o un’esplosione che potrebbe danneggiare il sistema in modo permanente”, ha aggiunto il presidente.

Le possibili conseguenze per l’Iran Se le infrastrutture energetiche iraniane dovessero subire danni permanenti, le ripercussioni potrebbero essere devastanti. Trump ha precisato che, anche in caso di ricostruzione, le infrastrutture potrebbero riprendere solo circa il “50%” della loro capacità attuale. Questa stima implica un ridotto potenziale produttivo, con possibili danni duraturi all’economia iraniana, che dipende fortemente dalle esportazioni di petrolio. Il sistema energetico iraniano è un elemento cruciale per il Paese, non solo per le sue esportazioni di petrolio, ma anche per il sostentamento della sua economia interna. Un’interruzione grave potrebbe avere effetti destabilizzanti, tanto sul piano economico quanto sul piano geopolitico, in particolare in un contesto già teso come quello attuale.

Il contesto geopolitico e le implicazioni internazionali Le dichiarazioni di Trump arrivano in un momento di crescente tensione tra gli Stati Uniti e l’Iran, alimentata dalla politica di massima pressione degli Stati Uniti contro Teheran. La situazione potrebbe esacerbare ulteriormente le già difficili relazioni diplomatiche e portare a un aumento dei conflitti regionali, soprattutto se dovessero concretizzarsi le minacce di danni alle infrastrutture energetiche iraniane. Il presidente degli Stati Uniti ha ribadito che il rischio di un’esplosione nel sistema petrolifero iraniano potrebbe avere gravi ripercussioni non solo sul Paese, ma sull’intero mercato globale del petrolio. Se le esportazioni di petrolio dell’Iran venissero interrotte, le quotazioni potrebbero subire oscillazioni imprevedibili, con effetti devastanti sull’economia mondiale. CRISI ENERGETICA L'Italia affronta meglio i rincari energetici, ma le tensioni geopolitiche sono un rischio per la produttività: la visione di Urso