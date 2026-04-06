Trump: “se dipendesse da me prenderei il petrolio, l’Iran può essere distrutto già domani”

Nel pieno delle tensioni legate alla guerra in corso che coinvolge l’Iran e destabilizza l’intera area mediorientale, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pronunciato dichiarazioni durissime durante un evento alla Casa Bianca. “Se dipendesse da me, mi prenderei il petrolio” iraniano, ha affermato nel corso dell’”Easter eggs roll”, accanto alla first lady Melania. Parole che arrivano in un momento in cui il conflitto continua a generare preoccupazione globale, con un crescente coinvolgimento internazionale e il timore di un allargamento della guerra. Tuttavia, lo stesso Trump ha riconosciuto la stanchezza dell’opinione pubblica americana, aggiungendo che “il popolo americano vuole vederci tornare a casa”.

La strategia militare

Le dichiarazioni del presidente si inseriscono in una linea sempre più aggressiva verso Teheran, in un contesto in cui gli scontri e le operazioni militari continuano a intensificarsi. “Stiamo annientando (l’Iran)… e loro semplicemente non vogliono… arrendersi – ha ribadito ancora Trump – Ma si arrenderanno. E se non lo faranno, non avranno ponti, non avranno centrali elettriche, non avranno niente”. Parole che evocano una strategia di pressione totale, sia militare che economica, e che riflettono il clima di forte instabilità nella regione. Il conflitto in Iran, già segnato da bombardamenti e tensioni geopolitiche, appare sempre più vicino a una possibile escalation su larga scala, con conseguenze imprevedibili per gli equilibri globali.

L’ultimatum

A rendere ancora più allarmante il quadro è stato il riferimento esplicito a un ultimatum imminente. “L’intero Iran può essere distrutto in una notte e quella notte potrebbe essere domani”, ha dichiarato Trump in conferenza stampa, indicando la scadenza fissata alle 20 ora locale, le 2 in Italia. Un’affermazione che sottolinea la gravità del momento e la possibilità concreta di un intervento devastante. Nel contesto della guerra in corso, queste parole alimentano il timore di un punto di non ritorno, con il rischio di un conflitto aperto e diretto tra grandi potenze.

“Sfortunatamente – ha sostenuto il presidente – il popolo americano vorrebbe vederci tornare a casa. Se dipendesse da me, prenderei il petrolio, terrei il petrolio e farei un sacco di soldi”. Una visione che intreccia interessi economici, strategia militare in uno scenario sempre più complesso.