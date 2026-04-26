Ucciso da cinque elefanti mentre cacciava: tragedia per un milionario, dettagli inquietanti

Un dramma si è consumato nel cuore dell’Africa centrale, dove Ernie Dosio, un noto milionario statunitense di 75 anni, è stato tragicamente ucciso durante una battuta di caccia grossa. Il magnate californiano, proprietario di un prestigioso vigneto e famoso per la sua collezione di trofei esotici, ha trovato la morte nel modo più inaspettato mentre era immerso nella foresta pluviale di Lope-Okanda, una riserva naturale situata nel Gabon, nell’Africa centrale. Ernie Dosio non era nuovo a esperienze di caccia estremamente pericolose. Durante la sua lunga carriera da cacciatore di grandi animali, aveva affrontato con successo enormi prede come elefanti, leopardi, rinoceronti, bufali e leoni.

Il suo nome era legato a un’infinità di trofei esotici, che adornavano le pareti della sua casa, simboli di una carriera che lo aveva visto protagonista in numerosi safari in Africa. Nonostante la sua lunga carriera, tuttavia, non era mai riuscito ad anticipare il destino che lo attendeva. Venerdì scorso, Dosio si trovava nel mezzo di una delle sue tradizionali battute di caccia. L’uomo stava cercando piccole antilopi nella foresta pluviale, una zona che richiede un’esperienza straordinaria per navigare tra gli imprevisti e i pericoli naturali. Durante l’escursione, Dosio si è imbattuto in un gruppo di elefanti africani, creature imponenti che sono le più grandi tra i mammiferi terrestri.