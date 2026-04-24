Un bolide squarcia l’oscurità del Golfo della Spezia: la notte si trasforma in giorno grazie a un evento cosmico eccezionale

Il silenzio della notte spezzina è stato interrotto da un fenomeno astronomico di rara bellezza e potenza visiva che ha lasciato a bocca aperta i pochi fortunati ancora svegli. Nella notte tra il 23 e il 24 aprile 2026, esattamente alle ore 00:46 locali, un luminosissimo bolide ha solcato il firmamento sopra il Golfo della Spezia, trasformando per una frazione di secondo l’oscurità in un crepuscolo improvviso e abbagliante. L’evento, caratterizzato da un’intensa luce bianca, ha trovato immediato riscontro nelle strumentazioni scientifiche d’avanguardia posizionate sulle alture della città, confermando l’importanza strategica del territorio nell’osservazione dei fenomeni spaziali.

La cronaca dell’evento e il monitoraggio scientifico a Monte Viseggi

Il transito del corpo celeste non è passato inosservato grazie alla vigilanza tecnologica costante del Parco Scientifico di Monte Viseggi. Qui, la camera scientifica PRISMA ha registrato l’intero passaggio, catturando dati fondamentali che vanno ben oltre la semplice suggestione estetica. L’allerta è scattata immediatamente grazie alla segnalazione di Valeria Gnarini e Lorenzo Natali, membri attivi dell’Istituto Culturale Astrofili Spezzini, i quali hanno prontamente identificato la natura eccezionale del fenomeno. La ripresa effettuata dalla stazione scientifica rappresenta un documento di inestimabile valore, poiché permette di analizzare sia la componente visuale che i parametri fisici necessari per ricostruire con estrema precisione la traiettoria del corpo celeste durante il suo ingresso nell’atmosfera terrestre.

La conferma dalle webcam locali e lo spettacolo di Tellaro

Oltre alla strumentazione professionale, l’evento ha trovato una conferma visiva straordinaria attraverso la rete di monitoraggio territoriale. A seguito della prima segnalazione, gli esperti dell’Associazione Astrofili Spezzini hanno avviato un controllo incrociato delle webcam locali per ottenere diverse prospettive del passaggio. Tra i vari riscontri, la webcam di Tellaro ha restituito immagini spettacolari, mostrando in modo inequivocabile l’ingresso in atmosfera del bolide. La luminosità è stata tale da illuminare letteralmente a giorno lo specchio acqueo del Golfo, confermando la portata energetica di questo meteoroide che ha interagito con i gas atmosferici a velocità elevatissime.

Definizione scientifica: che cos’è un bolide e perché brilla così tanto

Per comprendere la portata di quanto accaduto, è necessario chiarire la natura scientifica di questi oggetti. Un bolide è essenzialmente una meteora particolarmente luminosa, generata dall’impatto con l’aria di un piccolo corpo roccioso o metallico proveniente dallo spazio profondo. Entrando ad altissima velocità, il corpo comprime e riscalda violentemente l’aria davanti a sé, producendo una scia luminosa molto intensa che può superare la brillantezza dei pianeti più luminosi o persino della Luna. Quando la luminosità raggiunge picchi eccezionali, come nel caso osservato sopra la La Spezia, si utilizza il termine specifico di bolide. Sebbene la ricerca sia attiva, al momento non vi sono conferme del ritrovamento di frammenti al suolo, i quali prenderebbero il nome tecnico di meteorite qualora fossero sopravvissuti all’attrito atmosferico.

Il ruolo cruciale della rete PRISMA nella sorveglianza spaziale

L’episodio mette in luce l’efficacia della rete PRISMA, acronimo di Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera. Si tratta di un progetto scientifico nazionale di ampio respiro, dedicato al monitoraggio continuo della volta celeste. Gli obiettivi della rete sono molteplici: registrare le meteore più brillanti, calcolarne con algoritmi complessi la traiettoria e, nelle circostanze più favorevoli, circoscrivere l’area di una potenziale caduta per il recupero di materiali extraterrestri. L’evento osservato dalla camera di Monte Viseggi rappresenta dunque una preziosa occasione di studio per approfondire l’origine e le caratteristiche fisiche di questi “visitatori” spaziali, rafforzando il legame tra ricerca accademica e territorio.

La Spezia come centro d’eccellenza per la citizen science

L’evento del 24 aprile sottolinea ancora una volta come la provincia ligure sia un punto di riferimento per l’osservazione astronomica e la citizen science. La sinergia tra professionisti e appassionati, coordinata dall’Istituto Culturale Astrofili Spezzini, permette di ottenere una copertura capillare del cielo che sarebbe impossibile con i soli strumenti istituzionali. In una nota ufficiale, l’Associazione, con sede in Via Pietro Beghi e operativa presso l’Osservatorio Monte Viseggi, ha espresso profonda gratitudine verso la cittadinanza: l’Istituto Culturale Astrofili Spezzini ringrazia tutti coloro che hanno fornito segnalazioni e immagini dell’evento, contribuendo alla raccolta di dati utili per l’analisi scientifica del fenomeno. Il coordinamento di queste attività resta sotto la guida del Presidente Luigi Sannino, a testimonianza di una passione che continua a vigilare sul nostro cielo.