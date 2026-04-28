Uno studio a lungo termine rivela che il calore degli abissi oceanici si sta avvicinando all’Antartide: le implicazioni per il clima globale

Un nuovo studio, condotto per decenni su dati oceanografici, fornisce la prima prova che il calore degli abissi oceanici si è spostato verso l’Antartide, minacciando le fragili piattaforme di ghiaccio che circondano il continente. Lo studio, pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment e condotto dall’Università di Cambridge in collaborazione con l’Università della California, ha raccolto misurazioni oceaniche a lungo termine effettuate da navi e dispositivi galleggianti robotici per dimostrare che una massa calda, chiamata “acqua profonda circumpolare”, si è espansa e spostata verso la piattaforma continentale antartica negli ultimi 20 anni.

In precedenza, gli scienziati non disponevano di sufficienti osservazioni oceaniche per rilevare questa tendenza al riscaldamento. “È preoccupante, perché quest’acqua calda può scorrere sotto le piattaforme di ghiaccio antartiche, sciogliendole dal basso e destabilizzandole“, ha affermato Joshua Lanham, autore principale dello studio presso il Dipartimento di Scienze della Terra di Cambridge.

Le piattaforme di ghiaccio svolgono un ruolo importante nel contenere le calotte glaciali e i ghiacciai interni dell’Antartide, che insieme contengono acqua dolce sufficiente ad innalzare il livello del mare di circa 58 metri.

È la prima volta che gli scienziati osservano lo spostamento del calore nelle profondità oceaniche dell’Oceano Antartico, ha affermato Lanham. “È un fenomeno che era stato previsto dai modelli climatici a causa del riscaldamento globale, ma non lo avevamo riscontrato nei dati”.

Le precedenti osservazioni dell’Oceano Antartico, che circonda l’Antartide, si limitavano a transetti registrati da navi circa una volta ogni dieci anni. Queste informazioni, raccolte nell’ambito di un programma internazionale di lunga data, fornivano istantanee dettagliate di temperatura, salinità e nutrienti lungo l’intera colonna d’acqua, ma, senza dati continui, gli scienziati erano più incerti sui cambiamenti a lungo termine nella distribuzione del calore.

Lo studio

Per colmare le lacune nei dati, i ricercatori, tra cui scienziati dello Scripps Institution of Oceanography e dell’UCLA, hanno integrato le misurazioni effettuate dalle navi con dati pubblicamente disponibili, raccolti da una rete globale di boe autonome che si muovono negli strati superficiali dell’oceano. Queste boe, note come Argo, forniscono istantanee continue dell’oceano, ma il programma non è attivo da tanto tempo quanto le navi raccolgono sezioni idrografiche dettagliate.

Utilizzando l’apprendimento automatico, i ricercatori hanno combinato i dati delle boe Argo con i pattern a lungo termine ricavati dalle misurazioni delle navi per costruire una nuova serie storica che cattura istantanee mensili dettagliate degli ultimi quattro decenni, consentendo loro di scoprire il cambiamento nella temperatura delle acque.

“In passato, le calotte glaciali erano protette da una massa d’acqua fredda che ne impediva lo scioglimento. Ora sembra che la circolazione oceanica sia cambiata, ed è quasi come se qualcuno avesse aperto il rubinetto dell’acqua calda e ora la vasca si stesse riscaldando“, ha affermato la Prof.ssa Sarah Purkey, una delle autrici senior dello studio dello Scripps Institution of Oceanography. “È logico che questa massa d’acqua calda si stia espandendo“, ha affermato Purkey. Oltre il 90% del calore in eccesso derivante dal riscaldamento globale è immagazzinato nell’oceano, con l’Oceano Antartico che assorbe la maggior parte del calore antropogenico.

Le implicazioni dei risultati

“I risultati non hanno implicazioni solo per lo scioglimento dei ghiacci antartici e l’innalzamento del livello del mare“, ha dichiarato il Prof. Ali Mashayek, uno degli autori senior dello studio del Cambridge Earth Sciences. “L’Oceano Antartico svolge un ruolo chiave nella regolazione del calore globale e dell’immagazzinamento del carbonio, quindi i cambiamenti nella distribuzione del calore in quest’area hanno implicazioni più ampie per il sistema climatico globale“.

Nelle acque gelide intorno ai poli, si forma acqua estremamente fredda e densa che affonda nelle profondità oceaniche. Mentre l’acqua affonda, trascina con sé calore, carbonio e nutrienti, mettendo in moto un “nastro trasportatore” globale di correnti, tra cui il Capovolgimento Meridionale della Circolazione Atlantica (AMOC), che trasporta l’acqua in tutto l’Atlantico. I modelli climatici, compresi quelli utilizzati dall’IPCC, indicano che l’aumento delle temperature atmosferiche e l’apporto di acqua dolce derivante dallo scioglimento dei ghiacci stanno riducendo la formazione di quest’acqua densa nell’Atlantico settentrionale, portando potenzialmente a un indebolimento dell’AMOC.

Cambiamenti simili sono stati recentemente previsti anche per l’Oceano Antartico. I modelli climatici hanno suggerito che la produzione di acqua fredda e densa diminuirà in Antartide, causando un afflusso di acqua profonda circumpolare più calda verso il continente per occupare lo spazio lasciato libero dall’acqua fredda in contrazione. “Possiamo già constatare che questo scenario si sta manifestando nelle osservazioni“, ha affermato Lanham. “Non si tratta solo di un possibile scenario futuro ipotizzato dai modelli; è qualcosa che sta accadendo ora, con implicazioni più ampie per il ciclo del carbonio, dei nutrienti e del calore nell’oceano globale”.