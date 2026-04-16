Voli europei a rischio, la crisi del carburante mette in allerta Bruxelles: le possibili contromisure

L’Europa si trova di fronte a una possibile crisi senza precedenti nel settore del trasporto aereo, con il rischio concreto di una carenza di carburante per jet già nelle prossime settimane. A lanciare l’allarme sono state le principali compagnie aeree europee, che temono pesanti ripercussioni sull’operatività proprio alla vigilia della stagione estiva, periodo cruciale per il turismo e i viaggi. La causa principale è il conflitto in corso con l’Iran e il conseguente blocco dello Stretto di Hormuz, uno snodo strategico fondamentale per il transito delle forniture energetiche. I prezzi del carburante per aerei sono già aumentati sensibilmente, mentre cresce il timore di cancellazioni, rincari dei biglietti e aeromobili costretti a rimanere a terra. Le dichiarazioni provenienti dagli Stati Uniti, con il presidente Donald Trump che ha parlato di possibili sviluppi imminenti nel conflitto, non bastano a rassicurare il settore, che continua a prepararsi al peggio.

La dipendenza energetica dell’Europa e i limiti strutturali

Uno degli elementi più critici della situazione è l’elevata dipendenza europea dalle importazioni di carburante per aerei, con circa il 75% delle forniture provenienti dal Medio Oriente. Questa quota è significativamente più alta rispetto ad altri carburanti per i trasporti, rendendo il settore particolarmente vulnerabile a shock geopolitici. Negli ultimi anni, inoltre, la capacità di raffinazione interna è diminuita, complice la riduzione della produzione petrolifera e le politiche di transizione verso fonti energetiche più sostenibili. Molte raffinerie europee stanno già lavorando al massimo della capacità, come evidenziato dall’Agenzia Internazionale dell’Energia, lasciando margini molto limitati per aumentare ulteriormente la produzione. Anche l’ipotesi di incrementare le importazioni da Africa e Stati Uniti appare insufficiente a compensare il deficit, mentre la gestione delle scorte negli aeroporti resta frammentata e spesso inadeguata per affrontare crisi prolungate.

Le contromisure dell’Unione Europea

Di fronte a questo scenario, l’Unione Europea sta accelerando la definizione di un piano d’azione per contenere gli effetti della crisi. A partire dal prossimo mese, la Commissione introdurrà una mappatura dettagliata della capacità di raffinazione a livello comunitario, con l’obiettivo di garantire il pieno utilizzo degli impianti esistenti e prevenirne eventuali interruzioni. Parallelamente, sono allo studio misure specifiche per assicurare l’approvvigionamento di carburante per aerei, anche se queste iniziative sono ancora in fase di sviluppo. Tra le proposte avanzate dalle compagnie aeree figura anche l’ipotesi di acquisti congiunti di cherosene, oltre a un miglioramento dei sistemi di monitoraggio delle forniture. La pubblicazione ufficiale del piano è prevista per il 22 aprile, ma da Bruxelles non sono arrivati commenti sulla bozza attualmente in circolazione.

Aeroporti e compagnie in allerta: rischio carenze a breve termine

Nel frattempo, aeroporti e operatori del settore stanno già adottando misure preventive per affrontare una possibile emergenza. Alcuni scali europei hanno segnalato il rischio di esaurimento delle scorte entro tre settimane se la situazione nello Stretto di Hormuz non dovesse sbloccarsi. Le difficoltà sono accentuate dal fatto che molti consorzi di gestione del carburante non mantengono riserve a lungo termine, rendendo il sistema particolarmente esposto a interruzioni improvvise.

La CTO di Lufthansa, Grazia Vittadini, ha evidenziato come i fornitori stiano riducendo drasticamente l’orizzonte temporale delle previsioni, limitandosi ormai a stime mensili. Anche grandi hub come Heathrow monitorano attentamente la situazione, pur non registrando ancora impatti diretti sulle operazioni. Tuttavia, l’incertezza resta elevata e il settore teme che, senza una rapida soluzione del conflitto, l’estate europea possa essere segnata da gravi disagi per milioni di passeggeri.