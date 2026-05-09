Accise sui carburanti, in arrivo il decreto che proroga il taglio fino al 22 maggio

È in corso di pubblicazione il decreto ministeriale che proroga fino al 22 maggio l’attuale taglio delle accise sui carburanti, misura che sarebbe arrivata a scadenza nella giornata di oggi. La comunicazione arriva direttamente dal ministero dell’Economia, che conferma così la continuità dell’intervento sul fronte dei prezzi dei carburanti. “E’ in corso di pubblicazione il decreto ministeriale che proroga fino al 22 maggio prossimo l’attuale taglio delle accise sui carburanti in scadenza oggi”. Con la proroga annunciata, l’attuale taglio delle accise sui carburanti resta dunque in vigore oltre la scadenza prevista per oggi.

Si tratta di una misura che interessa direttamente automobilisti, famiglie, imprese e operatori che utilizzano quotidianamente benzina, gasolio e altri carburanti, perché riguarda una componente fiscale che incide sul prezzo finale alla pompa.

Il passaggio decisivo è rappresentato dalla pubblicazione del decreto ministeriale, indicata dal ministero dell’Economia come già in corso. La proroga permette di evitare l’interruzione immediata dell’attuale riduzione, mantenendo il regime in essere fino al 22 maggio prossimo.

Il tema delle accise sui carburanti resta centrale per i consumatori, perché incide su una voce di spesa quotidiana e particolarmente sensibile. In attesa della pubblicazione del decreto, il messaggio del ministero conferma l’orientamento del governo a mantenere temporaneamente l’attuale riduzione delle accise.