Adunata Alpini, Pichetto: “esempio di coraggio, solidarietà e rispetto per l’ambiente”

Le strade di Genova si sono riempite di un entusiasmo travolgente per accogliere le migliaia di Penne Nere arrivate da ogni regione d’Italia in occasione della 97ª Adunata nazionale, una manifestazione che ha saputo trasformare il capoluogo ligure nel cuore pulsante dell’orgoglio patriottico e della solidarietà civile. Tra i tricolori che sventolano ovunque e il suono ritmato delle fanfare che percorrono i caruggi, l’evento ha ribadito con forza il legame profondo e indissolubile che unisce gli Alpini alla storia e al futuro del nostro Paese.

“Gli Alpini rappresentano un esempio autentico di coraggio, solidarietà e spirito di servizio verso il Paese. Lo dimostrano il loro impegno negli scenari internazionali più complessi e il forte senso di appartenenza ai valori delle Penne Nere, che continua a caratterizzarne l’azione e la vita associativa. Desidero inoltre sottolinearne il prezioso contributo nella tutela dell’ambiente: da sempre custodi del territorio, gli Alpini trasmettono un messaggio importante di rispetto della natura, responsabilità e attenzione verso le comunità”: è quanto ha dichiarato oggi Gilberto Pichetto, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in occasione della giornata conclusiva della 97ª Adunata nazionale degli Alpini, in corso a Genova.