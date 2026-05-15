Allerta Meteo Campania, a Napoli domani chiusi parchi, cimiteri e impianti sportivi all’aperto

A partire dalla mezzanotte e fino alle ore 20 di domani, sabato 16 maggio, la Protezione Civile regionale della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo. Sono previsti locali rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità, forti venti occidentali con possibili raffiche e mare agitato. A Napoli, per la durata dell’allerta, saranno chiusi parchi e cimiteri cittadini, il Pontile Nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche. Il Comune ha disposto, inoltre, la chiusura alle attività degli impianti sportivi all’aperto Caduti di Brema e San Pietro a Patierno, ad eccezione dell’Ascarelli, per un’improcrastinabile partita di calcio federale che si svolgerà senza pubblico e con accesso riservato ai soli calciatori e staff tecnici e con le aree verdi opportunamente delimitate.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.