Allerta Meteo Campania, vento e pericolo alberi: domani scuole chiuse a Benevento

Scuole chiuse a Benevento domani. Con ordinanza del sindaco Clemente Mastella, è stata disposta per la giornata di domani, sabato 16 maggio, la chiusura delle scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido ed esclusi il Conservatorio Sala e l’Università degli Studi del Sannio che si determineranno autonomamente. L’ordinanza dispone, inoltre, la chiusura della Villa comunale e la chiusura del cimitero, con eccezione delle attività di accoglienza funebre riservate ai soli familiari e le esigenze interne non prorogabili.

Alla base dell’ordinanza vi è l’allerta meteo, diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, valida dalla mezzanotte alle ore 20 di domani, che prevede temporali e venti forti con possibili raffiche, e atteso altresì che nella giornata di oggi un albero di alto fusto si è abbattuto all’interno del Campo Mellusi, determinando situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. Sul luogo i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area e proceduto all’abbattimento di un ulteriore albero pericolante. Nel corso del successivo sopralluogo, è emerso che ulteriori alberature, tra Via Calandra e via Mustilli, sono suscettibili di cedimento improvviso, a causa della persistente situazione di instabilità meteo. Pertanto da domani e fino a cessate esigenze è disposta anche la chiusura, con divieto di sosta, di Via Calandra (da via De Caro fino all’incrocio con via Mustilli); la chiusura al traffico veicolare di via Mustilli nel tratto tra l’incrocio con via Calandra e la Rotonda delle Scienze. Per effetto di ciò, gli autobus extraurbani terranno le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri esclusivamente sul tratto finale di via Mustilli (in prossimità del Guacci).

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