Allerta Meteo Protezione Civile, in arrivo venti di burrasca: le regioni colpite

Il veloce transito di una saccatura sull’Europa centrale tende a proiettare intense correnti nord-occidentali, nella prima parte della giornata di domani, sui settori alpini, con raffiche di fohen in caduta nelle valli e localmente in pianura, soprattutto sul versante piemontese e lombardo. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, martedì 12 maggio, venti di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte, sui settori alpini di Piemonte e Lombardia, in locale estensione alle zone vallive e adiacenti zone di pianura.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per l’11 maggio 2026

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Levante, alta Toscana, pianura lombarda, settori occidentali e centro-settentrionali del Veneto e sul Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati moderati sui settori orientali del Friuli Venezia Giulia, puntualmente moderati sulle restanti zone;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Lombardia, Veneto e Toscana settentrionale e orientale e su Valle d’Aosta, Piemonte settentrionale e orientale, Trentino, Alto Adige, Emilia, Umbria orientale e Lazio nord-orientale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: da forti a burrasca sud-occidentali sui due estremi della Liguria e sulle coste Toscane a nord dell’Elba; forti sud-occidentali sulle coste settentrionali della Sardegna e localmente su quelle meridionali e arcipelago della Toscana; da forti a burrasca dai quadranti occidentali lungo tutta la dorsale appenninica e sui rilievi della Sardegna, con rinforzi di burrasca forte o tempesta sull’Appennino tosco-emiliano, tosco-romagnolo e umbro-marchigiano, e forti raffiche di caduta sul versante adriatico emiliano-romagnolo e marchigiano.

Mari: da molto mosso ad agitato il Mar Ligure; molto mosso il Tirreno settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 12 maggio 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, settori orientali dell’Emilia-Romagna, Marche settentrionali, Toscana centro-settentrionale, Umbria orientale e Lazio orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui settori orientali del Friuli Venezia Giulia.

Nevicate: in calo fino ai 1100-1300 m sui settori alpini del Friuli Venezia Giulia, con apporti al suolo moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile diminuzione sui settori alpini orientali.

Venti: da forti a burrasca sud-occidentali sulle coste Toscane a nord dell’Elba; forti occidentali sulle coste settentrionali della Sardegna e localmente sui settori litoranei del Lazio e sul versante ionico della Calabria; forti sud-occidentali, in rotazione da nord-est, sul versante adriatico dell’Emilia-Romagna; tendenti a forti nord-orientali con raffiche di burrasca sui settori adriatici di alto Veneto e Friuli Venezia Giulia; da forti a burrasca dai quadranti occidentali lungo tutta la dorsale appenninica e sui rilievi delle due isole maggiori, con rinforzi di burrasca forte o tempesta sull’Appennino tosco-emiliano, tosco-romagnolo e umbro-marchigiano; da burrasca a burrasca forte nord-occidentali sui settori alpini, con raffiche di Foehn nelle valli e adiacenti zone di pianura del settore centro-occidentale, in attenuazione da metà pomeriggio.

Mari: da molto mosso ad agitato il Mar Ligure; molto mosso il Tirreno centro-settentrionale; tendente a localmente molto mosso lo Ionio.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 13 maggio 2026

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Appennino emiliano-romagnolo, Liguria di Levante, Toscana, Umbria, settori occidentali di Marche Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, settori tirrenici e settentrionali ionici della Calabria e sulla Sardegna, con quantitativi cumulati puntualmente moderati su Liguria di Levante, alta Toscana, Lazio centro-meridionale e nord-orientale, Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale, generalmente deboli sulle restanti zone.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile diminuzione sull’Emilia-Romagna e sulle regioni centro-meridionali del versante adriatico.

Venti: forti occidentali sulle coste settentrionali della Sardegna; forti nord-occidentali sull’Appennino calabrese e sui rilievi delle due isole maggiori.

Mari: molto mossi il Mare e il Canale di Sardegna, il Tirreno meridionale; localmente molto mosso il Tirreno centrale; tendente a molto mosso lo Stretto di Sicilia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: