Aumento dei prezzi del carburante: le compagnie aeree low cost coreane cancellano 900 voli

Le compagnie aeree low cost coreane stanno affrontando una crisi senza precedenti a causa dell’aumento dei prezzi del carburante. Questo aumento, determinato dal conflitto in corso tra gli Stati Uniti e l’Iran, ha spinto le compagnie aeree a ridurre drasticamente i voli e ad adottare misure di emergenza. Secondo quanto riferito da fonti del settore, sono stati cancellati ben 900 voli di andata e ritorno, e le compagnie hanno dovuto introdurre misure come congedi non retribuiti per i dipendenti e altre soluzioni temporanee. La situazione sembra destinata a peggiorare, poiché alcune compagnie non hanno ancora finalizzato i loro orari di volo per il mese di giugno, e il numero di cancellazioni potrebbe crescere ulteriormente.

Aumento dei prezzi del carburante: un impatto diretto sulle operazioni delle compagnie aeree

L’inasprimento dei prezzi del carburante per aerei, che ha visto un aumento vertiginoso del 150% rispetto a due mesi fa, è al centro di questa crisi. Dal momento che il conflitto tra Stati Uniti e Iran ha fatto lievitare i costi, il prezzo del carburante per aerei ha registrato un incremento di ben 2,5 volte dall’inizio della guerra. In particolare, il prezzo medio del carburante a Singapore, utilizzato come parametro di riferimento per i supplementi carburante, ha raggiunto i 214,71 dollari USA al barile dal 16 marzo al 15 aprile. Le compagnie aeree, che già operano con margini ristretti, si trovano ora a dover affrontare una situazione economica sempre più difficile.

Le misure di emergenza adottate

Le compagnie aeree low cost coreane sono particolarmente vulnerabili a questo aumento dei costi, dato che le loro condizioni finanziarie sono generalmente più deboli rispetto a quelle delle compagnie aeree tradizionali. Tra le più colpite c’è Jeju Air Co., che ha deciso di cancellare ben 187 voli internazionali di andata e ritorno, pari al 4% delle sue operazioni totali. Le cancellazioni riguardano rotte da Incheon, a ovest di Seul, verso destinazioni popolari come Bangkok, Singapore, Da Nang e Phu Quoc, durante i mesi di maggio e giugno. Inoltre, la compagnia ha sospeso anche la rotta per Vientiane per due mesi a partire dalla fine di aprile. Un altro attore del settore, Jin Air Co., ha cancellato 176 voli di andata e ritorno verso Guam e Phu Quoc fino alla fine di questo mese. Si prevede che le riduzioni aumentino, una volta che sarà finalizzato il programma dei voli per il mese di giugno.

Le compagnie aeree tradizionali affrontano la crisi con misure limitate

Se le compagnie aeree low cost sono quelle più colpite dalla crisi, anche le compagnie tradizionali non restano indifferenti. Asiana Airlines Inc., per esempio, ha deciso di cancellare 27 voli di andata e ritorno su sei rotte internazionali, inclusi i voli per Phnom Penh e Istanbul, che saranno sospesi fino a luglio. Nonostante la situazione sia critica, Korean Air Co. non ha ancora modificato le sue operazioni di volo, ma ha dichiarato di stare monitorando la situazione con attenzione nell’ambito di un sistema di gestione delle emergenze. La compagnia ha sottolineato che il futuro delle sue operazioni dipenderà dall’evolversi della situazione geopolitica in Medio Oriente.

Il settore aereo alle prese con una crisi senza precedenti

La situazione che il settore aereo coreano sta vivendo rappresenta solo un frammento di una crisi più ampia che colpisce l’industria a livello globale. Le compagnie aeree low cost sono state particolarmente vulnerabili a causa dei loro margini ristretti e della forte concorrenza. La situazione in Medio Oriente, con il conflitto tra Stati Uniti e Iran che continua a far lievitare il costo del carburante, ha messo in difficoltà una parte significativa delle operazioni aeree internazionali. Le compagnie stanno cercando di rispondere a questa emergenza con una serie di misure che spaziano dalla cancellazione dei voli alla sospensione temporanea delle rotte, ma il futuro del settore rimane incerto.

Nel frattempo, i passeggeri continuano a essere i più colpiti, con disagi che si aggiungono alla crescente incertezza sulla stabilità del settore aereo. Con l’approssimarsi dei mesi estivi e la stagione di picco per i voli, la domanda di voli potrebbe subire una brusca flessione a causa della continua cancellazione dei voli e dell’incertezza che caratterizza il mercato del trasporto aereo. I viaggiatori dovranno affrontare costi più elevati e una disponibilità ridotta di voli, con il rischio di ritardi e altre difficoltà legate alla gestione delle emergenze.