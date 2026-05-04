Carburante per aerei, la Commissione Europea prepara nuove linee guida per affrontare la crisi energetica

La Commissione Europea si prepara a presentare nuove linee guida destinate alle compagnie aeree in risposta alla crescente crisi del carburante che sta mettendo sotto pressione l’intero settore. Questo nuovo pacchetto di misure, che verrà diffuso nel corso di questa settimana, includerà anche raccomandazioni tecniche provenienti dall’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA). La crisi energetica e la crescente difficoltà nell’approvvigionamento di carburante per aerei stanno spingendo le autorità a prendere provvedimenti straordinari per garantire la stabilità del mercato e la sicurezza dei voli.

Le linee guida e le misure anti-tankering

Secondo quanto annunciato da un portavoce della Commissione Europea durante il briefing quotidiano con la stampa a Bruxelles, il documento comprenderà anche misure anti-tankering, pensate per contrastare il fenomeno speculativo che ha visto alcune compagnie aeree cercare di immagazzinare quantità eccessive di carburante, mettendo a rischio la stabilità delle forniture. Oltre a questo, la Commissione sta valutando anche la possibilità di importare un tipo di carburante di tipo “A” che viene utilizzato negli Stati Uniti, in un’ottica di diversificazione delle fonti e per ridurre la dipendenza da fornitori tradizionali.

Il portavoce ha sottolineato che la Commissione Europea sta monitorando costantemente la situazione delle scorte di carburante nell’Unione Europea, grazie a un sistema di coordinamento settimanale con gli Stati membri, i rappresentanti dell’industria, l’Agenzia Internazionale per l’Energia e altri soggetti interessati. “Questo meccanismo di condivisione delle informazioni funziona bene, ha portato maggiore trasparenza e aiuta a coordinare le nostre azioni”, ha dichiarato la portavoce. Questi incontri settimanali hanno permesso una migliore gestione delle risorse e contribuiranno a prevenire potenziali crisi future.

La trasparenza e il coordinamento settimanale con gli Stati membri

L’Unione Europea ha adottato un approccio proattivo per garantire la continuità delle forniture di carburante per aerei e per tenere sotto controllo i rischi di carenze. L’attività di coordinamento settimanale tra la Commissione Europea e gli Stati membri ha avuto come obiettivo quello di avere una visione completa delle riserve di carburante presenti in Europa. Secondo il portavoce, “la Commissione mantiene una visione completa della quantità di carburante presente in Europa grazie a un coordinamento settimanale con gli Stati membri, i rappresentanti dell’industria, l’Agenzia Internazionale per l’Energia e altri soggetti interessati dall’inizio della crisi”.

Questo tipo di trasparenza è ritenuto essenziale per affrontare le difficoltà legate alla disponibilità del carburante e prevenire problemi di approvvigionamento che potrebbero impattare negativamente sulle operazioni delle compagnie aeree e sulla sicurezza dei voli.

Scorte commerciali vs scorte strategiche di petrolio

Un altro tema importante trattato durante il briefing è stato quello relativo alla gestione delle scorte commerciali di carburante. La Commissione Europea ha chiarito che, sebbene riceva dati dalle compagnie aeree riguardo le loro scorte, non ha l’autorità per divulgare informazioni precise sulla quantità di carburante detenuto dalle singole compagnie o dagli Stati membri. “Non spetta alla Commissione europea dichiarare la quantità di carburante per aerei posseduta dalle compagnie o dagli Stati membri, né rendere pubbliche queste informazioni”, ha sottolineato il portavoce, precisando che si tratta di dati protetti da riservatezza commerciale.

A differenza delle scorte commerciali, le scorte strategiche di petrolio sono sotto la gestione degli Stati membri e rimangono un elemento cruciale per la sicurezza energetica dell’Unione Europea. Le scorte strategiche non sono soggette alle stesse normative di riservatezza delle scorte commerciali, ma sono indispensabili per garantire la disponibilità di carburante anche in caso di emergenze.

La proposta dell’osservatorio sui carburanti

In risposta alla necessità di una maggiore visibilità sulle scorte di carburante a lungo termine, la Commissione Europea ha recentemente avanzato una proposta per l’istituzione di un osservatorio sui carburanti. Questa iniziativa fa parte del più ampio piano AccelerateEU, volto a rafforzare la resilienza energetica dell’Unione Europea. L’obiettivo di questo osservatorio sarebbe quello di raccogliere e monitorare informazioni sulle scorte di carburante, migliorando la pianificazione e la gestione delle risorse in un contesto di incertezze legate ai prezzi e alla disponibilità delle forniture.

Prepararsi alle eventualità future

Il contesto della crisi del carburante è ancora incerto, e la Commissione Europea ha ribadito che uno degli obiettivi principali è quello di prepararsi ad affrontare tutte le eventualità. “La cosa migliore che possiamo fare è prepararci a tutte le eventualità”, ha concluso la portavoce, rimarcando l’importanza di un coordinamento costante per far fronte a una situazione che, purtroppo, rimane imprevedibile.

Con la continua evoluzione della crisi energetica, la Commissione Europea sta cercando di gestire la difficoltà di approvvigionamento e le sfide del settore aereo con un piano strategico che contempli misure concrete per garantire la continuità delle operazioni aeree, la sicurezza dei voli e la trasparenza nelle operazioni di mercato.

Queste nuove linee guida, insieme a un sistema di coordinamento settimanale, rappresentano una risposta concreta a una crisi che sta mettendo sotto pressione l’intera Europa.