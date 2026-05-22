Carburanti: ecco le misure del governo che hanno convinto gli autotrasportatori

Le misure annunciate dal governo nel corso dell’incontro con le associazioni dell’autotrasporto, svoltosi oggi a Palazzo Chigi e dedicato alla crisi determinata dagli aumenti dei carburanti, hanno portato alla sospensione del fermo nazionale dell’autotrasporto che era in programma dal 25 al 29 maggio. Al termine del tavolo, le sigle di settore presenti hanno infatti deciso di sospendere la protesta, dopo il raggiungimento di un’intesa sulle principali questioni economiche poste dal comparto. La decisione arriva in un momento particolarmente delicato per le imprese dell’autotrasporto, alle prese con l’impatto dei rincari dei carburanti e con la necessità di interventi specifici a sostegno della sostenibilità economica delle attività.

Intesa sulle misure economiche per il settore

Il confronto a Palazzo Chigi ha portato all’ottenimento di alcune misure economiche dedicate al comparto dell’autotrasporto. Tra gli interventi concordati figura un credito d’imposta per un importo di circa 300 milioni di euro, misura centrale nell’intesa raggiunta tra governo e associazioni di categoria. Accanto al credito d’imposta, è prevista anche la compensazione del rimborso accise trimestrale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Si tratta di un punto rilevante per le imprese del settore, chiamate a fronteggiare tensioni finanziarie legate all’aumento dei costi operativi, in particolare quelli connessi ai carburanti.

Nell’accordo rientra inoltre la possibilità di dilazionare il pagamento delle imposte, un ulteriore intervento pensato per alleggerire la pressione economica sulle aziende dell’autotrasporto in una fase segnata dalla crisi determinata dagli aumenti dei carburanti.

Le misure nel decreto-legge atteso in Consiglio dei Ministri

Le misure specificamente dedicate al settore saranno inserite nel decreto-legge che sarà approvato dal Consiglio dei Ministri di questa sera. Il provvedimento recepirà dunque gli interventi economici al centro dell’intesa raggiunta durante il tavolo con le associazioni dell’autotrasporto.

L’inserimento delle misure nel decreto-legge rappresenta il passaggio operativo attraverso il quale il governo intende dare seguito agli impegni assunti nel corso dell’incontro. Il pacchetto di interventi si concentra sulle esigenze immediate del comparto, in particolare sul sostegno economico alle imprese e sulla gestione degli effetti prodotti dagli aumenti dei carburanti.

Tavolo permanente al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Nel corso del confronto è stato inoltre concordato l’avvio di un tavolo permanente presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il tavolo sarà finalizzato a proseguire l’analisi delle altre questioni di carattere tecnico-normativo che interessano il comparto.

La scelta di istituire un confronto stabile punta a mantenere aperto il dialogo tra istituzioni e associazioni dell’autotrasporto, oltre la fase emergenziale legata ai rincari dei carburanti. Le questioni tecnico-normative del settore saranno quindi affrontate in una sede dedicata, con l’obiettivo di proseguire il lavoro avviato a Palazzo Chigi.

Ricostituzione della Consulta generale dell’autotrasporto e della logistica

Tra i punti concordati rientra anche la ricostituzione della Consulta generale dell’autotrasporto e della logistica, indicata come organismo deputato alla definizione delle politiche di settore.

La Consulta torna così al centro del percorso istituzionale dedicato al comparto, con il compito di contribuire alla definizione delle linee di intervento per l’autotrasporto e la logistica. La sua ricostituzione si inserisce nel quadro più ampio del confronto tra governo e associazioni, avviato per affrontare sia l’emergenza economica sia le questioni strutturali che riguardano il settore.

L’incontro a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni

Secondo quanto si apprende, durante l’incontro tra il governo e le associazioni degli autotrasportatori a Palazzo Chigi, presieduto da Giorgia Meloni, Paolo Uggè, presidente di Unatras, che raggruppa le maggiori associazioni di categoria, ha espresso soddisfazione e ha ringraziato l’esecutivo per l’ascolto.

Uggè ha sottolineato come sia “la prima volta in 30 anni” che le associazioni vengano ricevute da un presidente del Consiglio in Sala Verde in forma collegiale. Un passaggio che evidenzia il rilievo politico attribuito al confronto con il comparto dell’autotrasporto, in una fase caratterizzata dalla pressione dei costi energetici e dalla necessità di risposte immediate.

Clima positivo e confronto definito proficuo

L’incontro è stato definito “proficuo” da tutti i partecipanti. Le stesse fonti evidenziano che il confronto si è svolto in un clima “serio e responsabile”, segnando un passaggio decisivo verso la sospensione del fermo nazionale dell’autotrasporto.

La decisione delle sigle presenti di sospendere la mobilitazione prevista dal 25 al 29 maggio arriva dunque al termine di un tavolo che ha prodotto un’intesa sulle questioni economiche più urgenti e ha aperto un percorso di confronto stabile sulle altre problematiche del settore.