Clima, clamoroso sviluppo: eliminati gli scenari più estremi che hanno dominato ricerca e politiche negli ultimi decenni

Il comitato internazionale responsabile degli scenari ufficiali che alimentano i modelli climatici, alla base della maggior parte della ricerca prospettica sul clima e delle valutazioni del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), ha da poco pubblicato la nuova generazione di scenari climatici. La notizia più importante è che il nuovo quadro ha eliminato gli scenari più estremi che hanno dominato la ricerca sul clima per gran parte degli ultimi decenni, in particolare RCP8.5, SSP5-8.5 e SSP3-7.0. Si tratta di uno sviluppo di enorme portata nella scienza del clima, che avrà un impatto duraturo sulla ricerca e sulle politiche climatiche.

I nuovi scenari provengono dal Coupled Model Intercomparison Project (CMIP), un progetto del World Climate Research Programme (WCRP), co-sponsorizzato dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale, dal Consiglio Internazionale della Scienza e dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO. Nell’ambito del CMIP, giunto alla sua settima edizione, opera un altro comitato poco conosciuto, responsabile dello sviluppo degli scenari necessari ai modelli del sistema Terra per proiettare il clima futuro. Tale comitato, denominato ScenarioMIP, ha da poco pubblicato il nuovo quadro di riferimento degli scenari che sarà alla base del Settimo Rapporto di Valutazione (AR7) dell’IPCC e di gran parte della ricerca su cui si baserà.

“Scenari implausibili”

In un articolo pubblicato all’inizio di aprile, Van Vuuren et al. (VVetal26) presentano una nuova serie di sette scenari. Gli autori scrivono a proposito degli scenari di emissioni più elevati ormai obsoleti: “per il XXI secolo, questo intervallo sarà più ristretto rispetto a quanto stimato in precedenza: nella parte alta dell’intervallo, i livelli di emissioni più elevati del CMIP6 (quantificati dallo SSP5-8.5) sono diventati implausibili, in base all’andamento dei costi delle energie rinnovabili, all’emergere di politiche climatiche e alle recenti tendenze delle emissioni“.

“Gli scenari più elevati sono implausibili”. Il gruppo ufficialmente responsabile dello sviluppo degli scenari climatici per l’IPCC e per la più ampia comunità scientifica ha ammesso che gli scenari che hanno dominato la ricerca, la valutazione e le politiche climatiche durante gli ultimi due cicli del processo di valutazione dell’IPCC sono implausibili: descrivono futuri impossibili.

Decine di migliaia di articoli di ricerca sono stati – e continuano a essere – pubblicati utilizzando questi scenari, un numero simile di titoli di giornale ne ha amplificato le scoperte e governi e organizzazioni internazionali hanno integrato questi scenari inverosimili nelle proprie politiche e normative. Ora sappiamo che tutto ciò è costruito su fondamenta di sabbia.

Anche il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è intervenuto con il suo stile inconfondibile sull’argomento, scrivendo che “il Comitato per il Clima delle Nazioni Unite ha appena ammesso che le sue proiezioni (RCP8.5) erano SBAGLIATE! SBAGLIATE! SBAGLIATE!“. Altri hanno fatto notare che l’RCP8.5 non è mai stato particolarmente plausibile e hanno criticato le affermazioni secondo cui l’abbandono di questi scenari rifletta un effettivo progresso nella riduzione delle emissioni.

Quindi, cosa è successo realmente?

Due cose possono essere vere contemporaneamente:

l’RCP8.5 (e il suo successore SSP5-8.5) è stato concepito come uno scenario di emissioni nel caso peggiore, non come l’esito più probabile, nemmeno in un mondo che non facesse nulla per contrastare il cambiamento climatico. Probabilmente non ci saremmo mai diretti verso un triplicamento delle emissioni globali entro il 2100 (per non parlare di un quintuplicamento del consumo di carbone), nemmeno in assenza di politiche climatiche.

Il rapido calo dei costi delle energie pulite ha invertito la tendenza delle emissioni future, con nuovi scenari elaborati per riflettere le politiche attuali, che prevedono livelli di emissioni notevolmente inferiori rispetto alla maggior parte degli scenari di riferimento presenti in letteratura. È ormai improbabile che il XXI secolo assista a una continua espansione dell’uso di combustibili fossili a livello globale, dato che gli attuali scenari politici prevedono emissioni globali relativamente stabili in futuro.

Perché è importante: questi scenari sono parte integrante delle politiche

Gli scenari estremi, ormai improbabili – RCP8.5, SSP5-8.5 e SSP3-7.0 – non sono semplici costrutti accademici utilizzati in ricerche specialistiche. Sono integrati nelle politiche e nei regolamenti della maggior parte delle maggiori economie mondiali, presenti nelle più importanti istituzioni multilaterali e utilizzati negli stress test climatici che regolano centinaia di miliardi di dollari di capitale bancario.

Le valutazioni nazionali dell’impatto climatico negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, in Canada, in Australia, in Giappone e nei Paesi Bassi utilizzano tutte RCP8.5 o SSP5-8.5 come scenario di riferimento. Il quadro di riferimento del Network for Greening the Financial System, utilizzato da oltre 140 banche centrali, ha impiegato uno scenario “Mondo Serra” calibrato sul rischio fisico RCP8.5 negli stress test bancari condotti dalla Banca Centrale Europea, dalla Banca d’Inghilterra, dalla Reserve Bank of New Zealand, dalla Banque de France e dalla Federal Reserve statunitense. Il portale di conoscenza sui cambiamenti climatici della Banca Mondiale, che fornisce le diagnosi climatiche utilizzate per i Rapporti nazionali sul clima e lo sviluppo di oltre 100 Paesi clienti, utilizza di default gli scenari SSP5-8.5 e SSP3-7.0.

L’abbandono degli scenari più estremi del CMIP7 dovrà propagarsi all’intera infrastruttura. Il meccanismo decisionale basato su RCP8.5 e sugli altri scenari non plausibili è sistemico.

Cosa significa?

Il nuovo quadro ScenarioMIP del CMIP7 rappresenta una vera e propria correzione di rotta, ma c’è ancora molto lavoro da fare. SSP5-8.5 non è più valido. SSP3-7.0 ha un successore meno estremo, ma che probabilmente rimane comunque non plausibile. Tutto ciò significa che gli utilizzatori di modelli climatici e dei relativi risultati basati su scenari obsoleti dovranno ora decidere se e come allinearsi alle più recenti conoscenze scientifiche o continuare a fare affidamento su ricerche superate.

Inoltre, è indubbio che molti studi – centinaia, se non migliaia – in fase di pubblicazione dipendano dagli scenari più pessimistici. Editori e revisori dovrebbero assicurarsi che siano correttamente classificati come esplorativi e non interpretati come prospettici, per non continuare ad alimentare previsioni climatiche catastrofiste che non sono supportate dalla scienza.

La scienza si autocorregge. Ciò che conta ora è cosa succederà dopo.