Conclusa la passeggiata spaziale dei cosmonauti russi: oltre 6 ore nel vuoto dello spazio

I cosmonauti Sergey Kud-Sverchkov e Sergei Mikaev, dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, hanno concluso la loro passeggiata spaziale all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) alle 16:23 EDT (le 22:23 italiane), dopo una durata di 6 ore e 5 minuti. Lo rende noto la NASA. Kud-Sverchkov e Mikaev hanno portato a termine i loro principali obiettivi, tra cui il recupero di due esperimenti scientifici completati e l’installazione di uno nuovo. Hanno rimosso uno studio sui microrganismi dall’esterno del modulo Poisk e recuperato una cassetta dal modulo Nauka contenente dati sulla formazione dei materiali semiconduttori in microgravità. L’equipaggio ha anche installato un dispositivo sul modulo di servizio Zvezda per misurare le esplosioni di radiazione solare provenienti dai brillamenti solari.

Durante la passeggiata spaziale, i due astronauti hanno fotografato una delle due antenne di rendez-vous Kurs a bordo della navicella cargo Progress 94, che non si era dispiegata dopo il lancio verso la Stazione Spaziale Internazionale avvenuto a marzo. Dopo aver scattato le foto, hanno fissato l’antenna con un sistema di ancoraggio per future operazioni dinamiche.

Questa è stata la seconda passeggiata spaziale per Kud-Sverchkov e la prima per Mikayev. Si è trattato inoltre della 279ª passeggiata spaziale a supporto dell’assemblaggio, della manutenzione e degli aggiornamenti della Stazione Spaziale Internazionale.