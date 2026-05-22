Dalle criptovalute a Marte: miliardario annuncia piano faraonico con SpaceX

Il settore dell’esplorazione spaziale privata si arricchisce di un nuovo, straordinario capitolo che vede come protagonista Chun Wang, magnate delle criptovalute di origini cinesi e cittadino maltese, pronto a sfidare i confini del cosmo. Durante una recente diretta streaming di SpaceX, focalizzata sul tentativo di lancio del nuovo razzo Starship V3 dalla base texana di Boca Chica, l’investitore ha rivelato al mondo la sua ultima, incredibile ambizione: compiere un viaggio ravvicinato intorno a Marte. Si tratterebbe della prima missione interplanetaria privata della storia, un volo di ben 2 anni senza scali che promette di riaccendere l’entusiasmo globale per la corsa al Pianeta Rosso, aprendo la strada a future colonizzazioni.

Un’intervista dall’isola più remota del mondo

Wang ha condiviso i suoi piani in un contesto decisamente suggestivo, collegandosi in videoconferenza dall’isola di Bouvet, una riserva naturale incontaminata nell’Oceano Atlantico meridionale nota per essere il luogo emerso più isolato della Terra. Un palcoscenico perfetto per parlare di mete ultraterrene. Non si tratta di un debutto assoluto per l’imprenditore quarantaduenne, cofondatore di colossi del settore crypto come F2Pool e Stakefish, il cui patrimonio stimato si aggira intorno ai 300 milioni di dollari. Lo scorso anno, infatti, Wang ha guidato una missione interamente finanziata da privati che lo ha portato, insieme ad altri 3 membri dell’equipaggio, a trascorrere 3 giorni e mezzo in orbita polare a bordo di una capsula Dragon di SpaceX.

Il commentatore di SpaceX Dan Huot ha confermato che l’investitore si è rimesso in fila per aggiudicarsi il primo viaggio interplanetario su Starship, nonostante il mastodontico vettore sia ancora in fase di test e debba ancora completare una singola orbita terrestre. L’idea di Wang è pragmatica: iniziare con un semplice flyby, un passaggio ravvicinato senza atterraggio, per accendere l’immaginazione collettiva e dare slancio ai progetti futuri, senza la pretesa immediata di costruire città sulla superficie marziana. Alla domanda sulla potenziale noia di un viaggio di 2 anni, il magnate ha risposto con ironia, paragonando l’esperienza ai suoi voli di linea, durante i quali riesce a fissare la mappa sullo schermo dal decollo all’atterraggio.

La Luna come banco di prova prima del grande salto

Prima di affrontare la lunghissima navigazione verso Marte, Wang intende testare la tecnologia e la propria resistenza con un viaggio preparatorio intorno alla Luna. Per questa avventura si unirà all’ingegnere e investitore californiano Dennis Tito e a sua moglie Akiko. Dennis Tito è una vera leggenda del settore, essendo diventato nel 2001 il primo turista spaziale della storia grazie a un volo sulla navetta russa Soyuz verso la Stazione Spaziale Internazionale.

La missione lunare con Starship durerà circa una settimana e porterà l’equipaggio a soli 200 km dalla superficie del nostro satellite, offrendo a SpaceX l’opportunità fondamentale di collaudare i sistemi di supporto vitale per le lunghe permanenze nello Spazio profondo. Già nel 2013 lo stesso Tito aveva proposto un flyby marziano di 501 giorni, ma il progetto sfumò quando la NASA decise di non finanziare la partnership pubblica.

Le sfide del turismo spaziale tra ritardi e costi miliardari

La storia recente dimostra che i sogni dei miliardari devono spesso fare i conti con la dura realtà dei tempi di sviluppo ingegneristico. Il magnate giapponese Yusaku Maezawa, fondatore del sito di moda online Zozotown, aveva stretto un accordo con l’azienda di Elon Musk nel 2018 per un viaggio lunare insieme a un gruppo di artisti. Tuttavia, nel 2024, Maezawa ha annunciato la cancellazione del progetto a causa dei continui slittamenti della tabella di marcia di Starship, dichiarando l’impossibilità di pianificare il proprio futuro in una situazione di tale incertezza.

Nel frattempo, i governi continuano a muoversi con i propri programmi e costi straordinari, come dimostra la missione Artemis II della NASA, che ha portato 4 astronauti attorno alla Luna. La sfida di Chun Wang rappresenta un test cruciale per capire se i capitali privati e la visione di SpaceX riusciranno a spingersi dove finora solo le agenzie governative hanno osato, trasformando l’orizzonte dello Spazio profondo in una realtà concreta.