Dottorato honoris causa in Scienze Biomediche e Oncologia a Drew Weissman: un riconoscimento per la ricerca mRNA

Il prossimo giovedì 7 maggio 2026, alle ore 11.00, l’Università di Torino ospiterà un evento di grande rilevanza scientifica e accademica. Presso l’Aula Magna Storica del Rettorato, si terrà la cerimonia di conferimento del Dottorato di Ricerca honoris causa in Scienze Biomediche e Oncologia al Professor Drew Weissman. Weissman, uno dei pionieri della tecnologia a RNA messaggero (mRNA), è noto in tutto il mondo per il suo lavoro fondamentale che ha rivoluzionato lo sviluppo di vaccini, soprattutto per quanto riguarda la pandemia di COVID-19.

Drew Weissman e la sua rivoluzione scientifica

Il Professor Drew Weissman è universalmente riconosciuto per il suo ruolo cruciale nello sviluppo della tecnologia a mRNA. Grazie alla sua ricerca innovativa, insieme alla professoressa Katalin Karikó, ha contribuito in modo decisivo alla realizzazione dei vaccini mRNA, utilizzati in tutto il mondo per contrastare il COVID-19. Nel 2023, Weissman e Karikó sono stati insigniti del Premio Nobel per la Medicina, un riconoscimento che sottolinea l’importanza delle loro scoperte riguardanti le modifiche delle basi nucleosidiche, che hanno permesso di ottenere vaccini a mRNA efficaci.

L’Università di Torino ha deciso di conferire questo prestigioso titolo a Weissman, riconoscendo l’eccezionale valore del suo contributo scientifico. Il riconoscimento si estende non solo al suo impatto nell’ambito della medicina infettiva, ma anche alla possibilità di applicare la tecnologia mRNA per il trattamento di patologie non infettive, come ad esempio alcuni tipi di tumori.

L’importanza del Dottorato honoris causa per l’Università di Torino

Il conferimento del Dottorato di Ricerca honoris causa a Drew Weissman rappresenta una dichiarazione di impegno dell’Università di Torino nel sostenere la ricerca fondamentale, l’innovazione scientifica e la perseveranza nel campo delle scienze biomediche. Con questo riconoscimento, l’ateneo sottolinea l’importanza della trasformazione responsabile della conoscenza scientifica, puntando sulla stretta interazione tra ricerca, interdisciplinarità e il bene comune. Il lavoro del Professor Weissman incarna perfettamente questi valori, contribuendo a costruire un ponte tra scienza e società, portando benefici tangibili alla salute globale.

Il programma della cerimonia di conferimento

La cerimonia di conferimento del titolo di Dottore di Ricerca honoris causa inizierà alle 11.00, con i saluti istituzionali da parte della Rettrice Cristina Prandi e del Direttore del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, Enzo Terreno. Seguirà la laudatio, pronunciata dal Professore Andrea Graziani, docente di Biochimica e Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche e Oncologia.

A seguire, il Prof. Drew Weissman terrà la sua lectio doctoralis dal titolo “mRNA Therapeutics”, in cui presenterà i progressi della tecnologia mRNA e le sue applicazioni terapeutiche, mettendo in luce l’impatto delle sue scoperte nel trattamento di malattie infettive e non infettive.

Il valore del riconoscimento e il futuro della ricerca mRNA

Il Dottorato honoris causa conferito al Professor Drew Weissman segna un momento significativo non solo per l’Università di Torino, ma per tutta la comunità scientifica internazionale. Le scoperte di Weissman e Karikó hanno aperto la strada a una nuova era nella medicina, in cui l’uso dell’RNA messaggero potrebbe diventare una cura universale per molte malattie. In particolare, la possibilità di estendere l’uso della tecnologia mRNA a patologie non infettive rappresenta una frontiera scientifica che potrebbe portare a trattamenti innovativi per malattie come il cancro e altre malattie autoimmuni.

In un contesto in cui la salute globale è una priorità assoluta, questo riconoscimento non solo celebra una vita di ricerca straordinaria, ma invita anche a riflettere sull’importanza di sostenere la ricerca scientifica per affrontare le sfide sanitarie del futuro. Il Professor Weissman, con il suo lavoro pionieristico, ha contribuito a tracciare una via che potrebbe trasformare il panorama terapeutico mondiale, offrendo speranza e nuove opportunità a milioni di persone.

Un’occasione per celebrare l’innovazione

La cerimonia di giovedì 7 maggio all’Università di Torino rappresenta un’importante occasione per celebrare l’innovazione scientifica e il ruolo cruciale della ricerca biomedica nella società moderna. Il conferimento del Dottorato honoris causa a Drew Weissman non è solo un riconoscimento a un singolo scienziato, ma un omaggio a una comunità scientifica che continua a spingersi oltre i limiti, cercando soluzioni per malattie che fino a pochi anni fa sembravano incurabili. La tecnologia mRNA, grazie anche ai contributi del Professor Weissman, ha scritto una pagina fondamentale nella storia della medicina moderna, e il suo impatto continuerà a farsi sentire negli anni a venire.