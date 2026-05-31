Ebola, paziente rientrato dal Congo in isolamento a Cagliari: test allo Spallanzani, la situazione

Sono in corso accertamenti sanitari su un paziente rientrato dal Congo che si trova attualmente a Cagliari. Il caso è seguito dal Ministero della Salute, che ha informato dell’avvio delle verifiche dopo la comparsa di sintomi nel paziente. La notizia principale riguarda l’esecuzione del test per Ebola, a cui il paziente sintomatico è stato sottoposto. L’esame sarà analizzato in serata dallo Spallanzani di Roma, struttura di riferimento coinvolta nel monitoraggio del caso. Il paziente, dopo il rientro dal Congo, è stato sottoposto al test per Ebola. L’analisi del campione sarà effettuata dallo Spallanzani, a Roma, nella serata indicata dalle autorità sanitarie.

Il coinvolgimento dello Spallanzani rientra nel percorso di verifica previsto per chiarire il quadro clinico del paziente e seguire l’evoluzione della situazione. Al momento, l’attenzione è concentrata sull’esito del test e sugli accertamenti in corso.

Isolamento in ospedale per il paziente sintomatico

Il paziente si trova attualmente in isolamento presso una struttura ospedaliera. La misura è stata adottata mentre proseguono gli accertamenti e in attesa dell’analisi del test da parte dello Spallanzani.

L’isolamento consente alle autorità sanitarie di gestire il caso in ambiente controllato, seguendo l’evoluzione del quadro del paziente sintomatico e mantenendo attivo il coordinamento tra le strutture coinvolte.

Ministero della Salute in contatto con Sardegna e Spallanzani

Il Ministero della Salute sta seguendo la vicenda in raccordo con le autorità sanitarie competenti. Secondo quanto riferito, il Ministero è in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani di Roma per monitorare l’evoluzione del quadro.

Il coordinamento riguarda sia la gestione del paziente attualmente ricoverato in isolamento sia gli accertamenti collegati al test per Ebola, il cui esito è atteso dopo l’analisi del campione.

Rischio molto basso in Italia

Nel quadro delle informazioni diffuse, viene ribadito che il rischio resta molto basso in Italia. La valutazione accompagna la notizia degli accertamenti sul paziente rientrato dal Congo e ora sottoposto a verifica a Cagliari.

La situazione resta quindi sotto osservazione, con il Ministero della Salute impegnato a seguire l’evoluzione del caso insieme alle autorità sanitarie locali della Sardegna e allo Spallanzani.