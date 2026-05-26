Ebola, Pregliasco alza i toni: “chi parla di rischio zero racconta una favola”

I due cooperanti italiani ricoverati all’ospedale Sacco di Milano sono risultati negativi al virus Ebola. Si tratta di un uomo e una donna della provincia di Como, sottoposti agli accertamenti sanitari dopo il rientro da un’area interessata dalla diffusione del virus nella Repubblica Democratica del Congo. La notizia più rilevante è proprio l’esclusione dell’infezione: i test effettuati sui due pazienti non hanno confermato la presenza del virus Ebola, che nella Repubblica Democratica del Congo si sta diffondendo rapidamente. Il caso ha comunque richiamato l’attenzione sull’importanza dei sistemi di sorveglianza, dei protocolli di isolamento e della capacità di risposta delle strutture sanitarie italiane.

Il ricovero all’ospedale Sacco di Milano

L’ospedale Sacco di Milano è stato il centro di riferimento per la gestione del caso, con il ricovero dei due cooperanti e l’attivazione delle procedure previste in situazioni di possibile esposizione a patogeni ad alto rischio. La negatività al virus ha escluso il contagio, ma l’intervento sanitario ha seguito un percorso improntato alla massima prudenza.

Il caso dei due cooperanti della provincia di Como si inserisce in un contesto internazionale segnato dalla circolazione del virus in un’area fragile dal punto di vista sanitario. La gestione italiana ha puntato su diagnosi precoce, isolamento e applicazione di protocolli seri, elementi indicati come decisivi per ridurre i rischi e garantire una risposta efficace.

Pregliasco: rischio zero è una favola

Sul caso è intervenuto Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell’Università degli Studi di Milano “La Statale”, past president di Anpas e vice presidente di Samaritan International.

Pregliasco ha sottolineato che, in uno scenario globale, non esiste una condizione di sicurezza assoluta rispetto alla circolazione dei virus. “Chi parla di rischio zero racconta una favola. In un mondo globale i virus viaggiano in aereo più velocemente delle persone. La differenza la fanno i sistemi sanitari: diagnosi precoce, isolamento e protocolli seri. E in questo caso l’Italia ha dimostrato che la macchina della prevenzione funziona”.

La dichiarazione mette al centro il ruolo della prevenzione sanitaria e della capacità organizzativa del sistema, più che l’illusione di poter eliminare ogni rischio. Secondo Pregliasco, la risposta al caso dei due cooperanti italiani dimostra l’efficacia della macchina di controllo e gestione attivata nel nostro Paese.

Ebola nella Repubblica Democratica del Congo

Il caso è collegato alla situazione in Repubblica Democratica del Congo, dove il virus Ebola si sta diffondendo rapidamente. La presenza di operatori e cooperanti in aree coinvolte da emergenze sanitarie internazionali rende necessaria una vigilanza costante al momento del rientro, soprattutto quando esiste la possibilità di esposizione a malattie infettive gravi.

La negatività dei due cooperanti ricoverati a Milano rappresenta quindi un elemento rassicurante, ma non riduce la necessità di mantenere alta l’attenzione. La gestione di casi sospetti resta una componente fondamentale della sanità pubblica, soprattutto in un mondo caratterizzato da spostamenti continui e rapidi tra Paesi e continenti.

Diagnosi precoce, isolamento e protocolli sanitari

Il punto evidenziato da Pregliasco riguarda la funzione dei sistemi sanitari nella gestione del rischio infettivo. In presenza di virus come Ebola, la risposta non si basa sull’impossibilità teorica del contagio, ma sulla capacità di individuare rapidamente i casi sospetti, isolarli e applicare procedure definite.

Nel caso dei due cooperanti italiani, la sequenza di controlli e accertamenti ha portato all’esclusione del virus. La vicenda conferma l’importanza di una rete sanitaria preparata, capace di intervenire con tempestività e di gestire situazioni potenzialmente critiche senza generare allarmismi.

La macchina della prevenzione in Italia

La vicenda dell’ospedale Sacco di Milano dimostra, secondo Pregliasco, che la prevenzione in Italia ha funzionato. Il ricovero dei due cooperanti, gli accertamenti e la successiva negatività al virus Ebola mostrano l’importanza di un sistema fondato su controlli tempestivi, strutture competenti e procedure sanitarie rigorose.

Il caso si chiude con una notizia positiva per i due cooperanti della provincia di Como e con un messaggio chiaro sul piano della sanità pubblica: il rischio zero non esiste, ma una risposta organizzata può fare la differenza. In questo episodio, l’Italia ha applicato le misure necessarie per individuare, isolare e verificare un possibile caso di Ebola, arrivando a escludere la presenza del virus nei due pazienti ricoverati al Sacco di Milano.