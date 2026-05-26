Escursionista tedesco trovato morto sopra Barcis: recuperato il corpo in una zona impervia di montagna

È stato trovato morto nel pomeriggio l’escursionista tedesco di 63 anni scomparso durante un percorso di trekking sopra Barcis, in provincia di Pordenone. Il corpo dell’uomo è stato individuato in una zona impervia di montagna, al termine di ricerche cominciate ieri sera e proseguite senza sosta per tutta la notte. A dare l’allarme era stata la compagna dell’uomo, con cui il sessantatreenne stava affrontando un itinerario escursionistico. La donna non lo aveva visto arrivare al punto d’incontro concordato, facendo così scattare l’intervento dei soccorritori.

Escursionista disperso sopra Barcis: l’allarme della compagna

La vicenda è iniziata dopo che i due escursionisti si erano separati nella mattinata di domenica. La donna, secondo quanto ricostruito, non se la sentiva più di proseguire lungo il percorso di trekking in montagna e i due avevano deciso di dividersi, dandosi poi appuntamento per ieri, giorno previsto per il loro rientro in Germania.

Quando l’escursionista tedesco non è arrivato nel luogo stabilito, la compagna ha dato l’allarme. Da quel momento sono partite le ricerche nella zona montana sopra Barcis, un’area particolarmente complessa da raggiungere e da perlustrare.

Ricerche per tutta la notte e intervento degli elicotteri

Le operazioni di ricerca si sono protratte per tutta la notte. Le squadre impegnate hanno battuto la zona nel tentativo di individuare il disperso, mentre in mattinata le attività sono proseguite anche con il supporto degli elicotteri.

L’impiego dei mezzi aerei si è reso necessario per controllare dall’alto l’area impervia in cui si concentravano le ricerche. Le condizioni del territorio, caratterizzato da tratti difficili e montani, hanno reso particolarmente delicato il lavoro delle squadre di soccorso.

Corpo trovato e recuperato dalle squadre di soccorso

Nel pomeriggio è arrivato il tragico epilogo: il corpo dell’escursionista di 63 anni è stato trovato in una zona impervia di montagna sopra Barcis. A individuare e recuperare la salma sono state squadre composte da uomini del Soccorso alpino, della Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco.

Il ritrovamento ha concluso le operazioni avviate dopo l’allarme della compagna, che non lo aveva visto arrivare al punto stabilito per il ricongiungimento prima del rientro in Germania.