Esportazioni globali di carburante per aerei via mare ai minimi stagionali di aprile

Le esportazioni globali di carburante per aerei via mare sono crollate ad aprile fino al livello stagionale più basso, in un contesto segnato da scorte bloccate in Medio Oriente e da una riduzione dei tassi di utilizzo delle raffinerie asiatiche. È quanto emerge da un rapporto della società di analisi dei flussi energetici Vortexa, che fotografa una contrazione particolarmente significativa per il mercato del jet fuel e del cherosene. Secondo i dati di tracciamento del trasporto merci elaborati da Vortexa, le esportazioni globali di carburante per aerei/cherosene via mare sono scese ad aprile fino a 1,1 milioni di barili al giorno, con una flessione di 630.000 barili al giorno rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il dato rappresenta anche il valore più basso registrato nel decennio compreso tra il 2016 e il 2025.

Il minimo del decennio tra il 2016 e il 2025

Il crollo delle esportazioni di carburante per aerei assume un rilievo particolare perché riguarda uno dei segmenti più sensibili della filiera energetica globale. Il dato di aprile non indica soltanto una diminuzione su base annua, ma segna anche il livello più basso osservato nel periodo 2016-2025, confermando la portata della stretta sull’offerta.

La riduzione a 1,1 milioni di barili al giorno evidenzia una contrazione netta dei flussi marittimi internazionali di jet fuel e cherosene, con un impatto potenzialmente rilevante per i mercati che dipendono dalle forniture via mare. La diminuzione di 630.000 barili al giorno rispetto ad aprile dell’anno precedente mostra quanto rapidamente si sia ristretto il mercato globale.

Medio Oriente e Stretto di Hormuz al centro della crisi

Uno dei fattori principali indicati dal rapporto riguarda il Medio Oriente. Le forniture di carburante provenienti dall’area non possono superare lo Stretto di Hormuz, un passaggio strategico per i traffici energetici internazionali. Questa situazione ha contribuito a bloccare le scorte e a limitare la disponibilità di carburante per aerei sui mercati globali.

Il blocco dei flussi dal Medio Oriente ha accentuato le tensioni sull’offerta, rendendo più difficile compensare la minore disponibilità proveniente da altre aree produttive. In un mercato già sotto pressione, l’impossibilità per le forniture di attraversare lo Stretto di Hormuz ha assunto un peso determinante nella contrazione registrata ad aprile.

Raffinerie asiatiche in frenata per la minore disponibilità di greggio

Alla pressione proveniente dal Medio Oriente si è aggiunta la riduzione dell’attività delle raffinerie asiatiche. Secondo Vortexa, i tassi di utilizzo sono diminuiti a causa della minore disponibilità di greggio, riducendo la capacità delle raffinerie di sostenere i volumi di esportazione di jet fuel e cherosene.

Le raffinerie asiatiche hanno drasticamente ridotto le esportazioni anche per effetto della preferenza, o degli ordini, di riservare maggiori scorte ai rispettivi mercati interni. Questa scelta ha contribuito a restringere ulteriormente l’offerta internazionale, sottraendo volumi a un mercato già colpito dalla difficoltà dei flussi mediorientali.

Crollano le forniture da Asia nord-orientale e India occidentale

La contrazione delle esportazioni è stata particolarmente evidente in alcune aree chiave. Le forniture di carburante per aerei provenienti dall’Asia nord-orientale e dalla costa occidentale dell’India sono crollate, provocando una forte riduzione della disponibilità globale.

Il venir meno di questi flussi ha inciso in modo significativo sul mercato internazionale del carburante per aerei, aggravando la situazione creata dalle scorte bloccate in Medio Oriente. La combinazione tra minori esportazioni asiatiche e restrizioni nei transiti strategici ha prodotto una contrazione definita come la più marcata dell’attuale fase di crisi dell’offerta.

Possibili carenze di carburante nelle prossime settimane

Il settore del carburante per aerei risulta il più colpito durante l’attuale crisi dell’offerta. Il crollo delle esportazioni non è stato inatteso, ma la portata della flessione ha iniziato ad alimentare preoccupazioni tra funzionari e dirigenti delle compagnie aeree.

La forte contrazione del mercato globale del jet fuel ha infatti portato alcuni operatori del settore a parlare di possibili carenze di carburante entro poche settimane. Il rischio riguarda in particolare la capacità del sistema di compensare rapidamente la riduzione dei flussi via mare, mentre le scorte restano bloccate e le raffinerie asiatiche mantengono una minore propensione all’export.

Un segnale critico per il trasporto aereo globale

Il calo delle esportazioni globali di carburante per aerei via mare rappresenta un segnale critico per il trasporto aereo e per l’intera filiera energetica. La discesa ad aprile a 1,1 milioni di barili al giorno, il valore più basso del decennio 2016-2025, conferma la gravità della fase attuale.

Il rapporto di Vortexa mette in evidenza come il mercato del carburante per aerei/cherosene stia risentendo simultaneamente di più fattori: le forniture del Medio Oriente bloccate dallo Stretto di Hormuz, la minore disponibilità di greggio, la riduzione dei tassi di utilizzo delle raffinerie asiatiche e la scelta di destinare maggiori scorte ai mercati interni.

In questo scenario, la notizia più rilevante per compagnie aeree, operatori logistici e consumatori è la possibilità che la stretta sull’offerta possa tradursi in carenze nel giro di poche settimane. La situazione resta quindi un indicatore da monitorare con attenzione, perché il carburante per aerei è uno degli elementi essenziali per la continuità dei collegamenti aerei internazionali.