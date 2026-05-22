Everest, record storico per Kenton Cool: 20 ascensioni sulla vetta più alta del mondo

L’alpinista britannico Kenton Cool ha raggiunto la vetta del Monte Everest per la 20ª volta, stabilendo un primato per uno scalatore non nepalese. La notizia è stata riportata dai media internazionali e confermata dall’agenzia AFP. Cool, 52 anni, entra così nella storia dell’alpinismo d’alta quota come il più esperto tra gli stranieri per numero di ascensioni alla montagna più alta del pianeta. Tuttavia, il record globale resta saldamente in mano agli sherpa nepalesi. Secondo le stime, almeno 7 alpinisti originari del Nepal hanno superato le 20 ascensioni dell’Everest. Tra loro spicca Kami Rita Sherpa, soprannominato “l’uomo dell’Everest”, che ha ulteriormente migliorato il proprio primato mondiale raggiungendo la vetta per la 32ª volta domenica scorsa.