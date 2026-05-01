Festa del Lavoro in compagnia della Luna dei Fiori: stasera naso all’insù

Il 1° maggio 2026 regala agli appassionati di astronomia un evento naturale di rara bellezza, proprio in concomitanza con le celebrazioni della Festa del Lavoro. La Luna dei Fiori raggiungerà il suo picco di pienezza alle 19:23 ora italiana, trasformando il tramonto odierno in un momento di osservazione privilegiato per chiunque si trovi all’aria aperta. Questo plenilunio, che prende il nome dalle abbondanti fioriture primaverili tipiche di questo periodo dell’anno, sarà visibile al meglio durante il crepuscolo, quando il satellite sorgerà basso all’orizzonte orientale. Grazie al fenomeno dello scattering atmosferico, la superficie lunare assumerà una suggestiva tonalità arancione mentre si alza nel cielo, offrendo uno spettacolo cromatico che inaugura ufficialmente una stagione ricca di appuntamenti celesti imperdibili. Si tratta del primo di 2 pleniluni previsti per questo mese, una circostanza particolare che porterà alla comparsa della cosiddetta Luna Blu alla fine di maggio, rendendo l’intero calendario astronomico di questo periodo unico nel suo genere e di grande interesse scientifico.

La tradizione della Luna dei Fiori

Il nome di questo plenilunio affonda le radici nelle tradizioni dei nativi americani, che associavano i cicli lunari ai cambiamenti della flora e della fauna. Maggio è storicamente il mese delle gemme e delle nuove piantagioni, motivo per cui l’evento è noto anche come Luna della Semina o Luna delle Rane. Il momento esatto della fase di piena avverrà alle 19:23 ora italiana, un orario perfetto per prepararsi all’osservazione serale. Sebbene il satellite appaia pieno a occhio nudo anche nelle notti immediatamente precedenti e successive, è proprio durante il sorgere della luna oggi che si potrà apprezzare l’effetto visivo più intenso.

Microluna e le 13 lune del 2026

L’evento di stasera è classificato come una “Microluna“, ovvero l’opposto della Superluna. Il satellite si troverà infatti vicino all’apogeo, il punto della sua orbita più lontano dalla Terra, apparendo leggermente più piccolo e meno brillante rispetto al solito. Il 2026 è un anno astronomicamente curioso, poiché presenterà un totale di 13 lune piene invece delle classiche 12. Questo scarto è causato dalla differenza tra il calendario solare e quello lunare, una discrepanza che obbliga il mese di maggio a ospitare 2 pleniluni. Il secondo, previsto per il 30 maggio, prenderà il nome di Luna Blu e sarà la luna piena più piccola dell’intero anno.

Dalle meteore all’eclissi: i prossimi appuntamenti nel cielo

Oltre al fascino del plenilunio, maggio offre altri motivi per guardare verso l’alto. Tra il 5 e il 6 del mese si verificherà il picco delle Eta Aquaridi, una pioggia di meteore originata dai detriti della Cometa di Halley. Successivamente, il 18 maggio, una sottile falce di Luna crescente si troverà in congiunzione con una luminosissima Venere. Questi eventi anticipano i grandi spettacoli della seconda metà dell’anno, che includono l’attesissima eclissi solare totale del 12 agosto e una serie di Superlune che illumineranno i mesi di novembre e dicembre, culminando con un plenilunio proprio la notte della Vigilia di Natale.