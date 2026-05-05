Focolai di hantavirus su una nave da crociera: gli ultimi aggiornamenti dall’OMS sul contagio

Un nuovo e preoccupante caso di possibile focolaio di hantavirus è stato segnalato a bordo di una nave da crociera olandese, ferma al largo delle coste di Capo Verde. La notizia ha suscitato grande allarme, soprattutto per il rischio di una trasmissione da uomo a uomo, una situazione che potrebbe avere gravi implicazioni per la salute pubblica. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sta monitorando da vicino la situazione e ha confermato che tre persone sono morte a causa del virus, mentre sono stati identificati sette casi complessivi, di cui due confermati e cinque sospetti.

Il misterioso focolaio sulla nave da crociera

A bordo della nave olandese, che si trovava in acque internazionali, si sono registrati i primi sintomi sospetti di hantavirus tra i passeggeri. L’epidemia ha preso piede in un contesto molto particolare: una nave da crociera, con passeggeri a stretto contatto e un alto rischio di trasmissione del virus. I casi si sono verificati in un periodo relativamente breve, e, stando alle indagini preliminari, i sintomi si sono manifestati in maniera anomala, suggerendo la possibilità di una trasmissione interpersonale.

Tre vittime e un numero crescente di casi sospetti

Secondo le informazioni rilasciate dall’Oms, finora sono stati registrati sette casi di hantavirus a bordo della nave, tra cui tre morti. Di questi, due sono stati confermati come positivi al virus, mentre cinque rimangono sospetti. La situazione è in continua evoluzione, e gli esperti sanitari stanno cercando di comprendere se esista un legame diretto tra i contagiati e se ci possa essere stata una trasmissione diretta tra le persone a bordo.

Maria Van Kerkhove, direttore ad interim del Dipartimento per la prevenzione e la preparazione alle epidemie e pandemie dell’Oms, ha dichiarato in conferenza stampa: “considerata la durata del periodo di incubazione dell’hantavirus, che può variare da 1 a 6 settimane, presumiamo che le persone siano state infettate al di fuori della nave”. La spiegazione riguarda il fatto che l’incubazione del virus può durare settimane, e quindi non è detto che i passeggeri si siano infettati a bordo della nave stessa.

L’ipotesi di una trasmissione da uomo a uomo

Un altro punto cruciale nelle dichiarazioni dell’Oms è l’ipotesi che possa esserci stata una trasmissione da uomo a uomo tra i passeggeri della nave. Sebbene l’hantavirus sia tradizionalmente trasmesso attraverso il contatto con roditori infetti o i loro escrementi, la possibilità che il virus possa diffondersi anche attraverso il contatto diretto tra esseri umani è un aspetto che suscita preoccupazione tra gli esperti. Van Kerkhove ha spiegato: “riteniamo che possa esserci stata una trasmissione da uomo a uomo tra persone a stretto contatto”. Questa possibilità cambia le dinamiche di prevenzione, rendendo necessario un approccio più rigoroso per contenere il virus.

Le caratteristiche dell’hantavirus e i rischi per la salute

L’hantavirus è un virus che colpisce principalmente i polmoni e può causare una grave forma di insufficienza respiratoria, nota come Sindrome Polmonare da Hantavirus (HPS). I sintomi iniziali includono febbre, dolori muscolari, vertigini e affaticamento, seguiti da difficoltà respiratorie, che possono progredire rapidamente in gravi complicazioni. La mortalità associata al virus può essere alta se non viene trattata tempestivamente. Il virus si trasmette principalmente attraverso l’inalazione di polveri contenenti il virus, provenienti dalle urine, feci o saliva di roditori infetti, ma il caso sospetto a bordo della nave suggerisce che potrebbe esserci una trasmissione più diretta tra esseri umani.

Come l’OMS sta affrontando la situazione

L’Oms sta lavorando a stretto contatto con le autorità sanitarie locali di Capo Verde e le autorità sanitarie olandesi per monitorare la situazione e implementare misure preventive. Le persone a bordo della nave sono state isolate e sottoposte a controlli sanitari, mentre si sta cercando di identificare eventuali altre persone che potrebbero essere venute in contatto con i casi sospetti o confermati. Gli esperti stanno anche analizzando la possibilità che il focolaio sia stato originato al di fuori della nave, come ipotizzato da Van Kerkhove.

Il caso di hantavirus a bordo di una nave da crociera solleva preoccupazioni più ampie sulla gestione delle malattie infettive in ambienti ad alta densità, come le navi da crociera. Le persone che viaggiano su queste navi sono spesso in stretto contatto, il che aumenta il rischio di trasmissione di virus. Le autorità sanitarie stanno ora esaminando più da vicino i protocolli di sicurezza e i controlli sanitari a bordo delle navi da crociera, per prevenire futuri casi simili.

La necessità di monitorare attentamente l’evoluzione

La situazione a bordo della nave da crociera olandese al largo di Capo Verde è ancora in fase di sviluppo e richiede attenzione. Mentre le autorità sanitarie lavorano per comprendere meglio l’epidemia e limitare i rischi, l’ipotesi di una trasmissione da uomo a uomo aggiunge una nuova dimensione alla gestione del hantavirus. I prossimi giorni saranno cruciali per determinare se il focolaio si estenderà ulteriormente o se riuscirà a essere contenuto.

La vigile sorveglianza da parte dell’Oms e delle autorità sanitarie locali sarà essenziale per evitare nuovi casi e tutelare la salute dei passeggeri e dell’intera popolazione.