Friuli, riprese le ricerche dei 2 escursionisti dispersi

Sono riprese all’alba di questa mattina le operazioni di ricerca di 2 escursionisti dispersi nell’area montana di Sella Chianzutan, nel territorio di Verzegnis (Udine). Le attività sono supportate anche da un elicottero della Protezione civile del Friuli-Venezia Giulia. Sul campo sono impegnate decine di operatori: i tecnici del Soccorso Alpino delle stazioni di Forni Avoltri e Udine, i militari della Guardia di Finanza e i Vigili del fuoco, che stanno operando anche con il supporto di unità cinofile e droni per il monitoraggio delle aree più impervie.

I 2 dispersi sono un cittadino austriaco di 23 anni e un suo amico di nazionalità tedesca. Secondo le prime ricostruzioni, erano partiti da Palazzolo dello Stella, dove il giovane aveva lasciato parcheggiato il proprio camper, nella giornata di lunedì 11 maggio. Nel corso delle perlustrazioni effettuate nel pomeriggio di ieri, gli operatori avevano individuato alcune tracce riconducibili al passaggio dei 2 escursionisti in diversi punti dell’area, elementi che hanno ulteriormente indirizzato le ricerche nelle ore successive.