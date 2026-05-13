Germania, il governo rassicura sull’energia: “nessuna crisi su petrolio, gas e cherosene”

Nonostante il conflitto in Medioriente e le tensioni che coinvolgono le rotte strategiche dell’energia, il governo tedesco al momento non prevede carenze di approvvigionamento di petrolio, gas e cherosene in Germania. È questa la notizia principale emersa dalle comunicazioni dell’esecutivo federale, che ha voluto rassicurare sulla tenuta della sicurezza energetica del Paese. Il cancelliere Friedrich Merz, secondo quanto riferito dal portavoce del governo Stefan Kornelius in conferenza stampa, ha dichiarato in sede di gabinetto che “non vi sono problemi”. Una posizione che, nelle intenzioni del governo, serve a chiarire che la Germania non si trova davanti a un’emergenza immediata sul fronte delle forniture energetiche.

Nessun passaggio alla modalità di crisi

Il portavoce Stefan Kornelius ha aggiunto che, proprio alla luce della valutazione presentata al gabinetto, “non c’è motivo di passare alla modalità di crisi”. Il messaggio del governo tedesco è quindi orientato alla prudenza, ma anche alla stabilità: le tensioni internazionali vengono monitorate, tuttavia non emergono al momento elementi tali da giustificare misure straordinarie.

La questione è particolarmente sensibile perché riguarda tre settori centrali per l’economia e la mobilità: petrolio, gas e cherosene. La disponibilità di queste risorse è decisiva per il funzionamento dell’industria, dei trasporti e del sistema energetico tedesco. Per questo motivo, la valutazione del governo assume un rilievo diretto per famiglie, imprese e mercati.

Il rapporto di Katherina Reiche sulla sicurezza energetica

Durante la riunione di gabinetto, il ministro dell’Economia Katherina Reiche ha fornito, su richiesta del governo, un rapporto dettagliato sulla sicurezza energetica. Lo ha spiegato ancora Kornelius, precisando che il documento ha esaminato la situazione degli approvvigionamenti e gli effetti delle tensioni internazionali sulle forniture.

Secondo il rapporto illustrato al gabinetto, la Germania sta effettivamente risentendo degli effetti dei problemi di approvvigionamento causati dallo Stretto di Hormuz. L’impatto, però, si manifesta soprattutto attraverso l’aumento dei prezzi sul mercato globale, non attraverso una carenza diretta e immediata di forniture sul territorio tedesco.

Lo Stretto di Hormuz pesa sui prezzi, ma non sulle forniture immediate

Il nodo principale resta lo Stretto di Hormuz, una delle aree più delicate per il transito dell’energia a livello internazionale. I problemi di approvvigionamento legati a questa rotta stanno contribuendo a spingere verso l’alto i prezzi sul mercato globale, con ricadute anche sulla Germania.

Il governo tedesco riconosce dunque che la crisi in Medioriente ha conseguenze economiche, in particolare sul costo dell’energia. Tuttavia, la valutazione ufficiale distingue tra pressione sui prezzi e disponibilità fisica delle forniture. Al momento, secondo quanto riferito dall’esecutivo, non si registra un’interruzione tale da generare una carenza acuta di petrolio, gas o cherosene in Germania.

La linea del governo tedesco: monitoraggio senza allarme

La posizione di Berlino è quindi chiara: il governo segue con attenzione gli sviluppi del conflitto in Medioriente e gli effetti sullo Stretto di Hormuz, ma non ritiene necessario attivare procedure di emergenza. La Germania, secondo la valutazione presentata in gabinetto, non si trova davanti a un problema immediato di approvvigionamento.

Il punto più rilevante è proprio questo: nonostante le tensioni internazionali e l’aumento dei prezzi energetici sui mercati mondiali, il governo tedesco esclude per ora carenze di petrolio, gas e cherosene. Come riferito da Kornelius, Merz ha assicurato che “non vi sono problemi” e, di conseguenza, “non c’è motivo di passare alla modalità di crisi”.

Nessun problema di approvvigionamento acuto in Germania

Il rapporto presentato dal ministro dell’Economia Katherina Reiche conferma che la Germania risente delle tensioni legate allo Stretto di Hormuz soprattutto sul piano dei prezzi. L’aumento dei costi sul mercato globale rappresenta un effetto concreto della crisi, ma non si traduce, secondo il governo, in una carenza immediata.

La valutazione ufficiale resta dunque rassicurante: in Germania non si registra un problema di approvvigionamento acuto. Il governo tedesco, pur consapevole delle pressioni generate dal quadro internazionale, non prevede al momento carenze di petrolio, gas e cherosene e non ritiene necessario passare alla gestione di crisi.