Hacker iraniani sospettati di aver violato sistemi di monitoraggio del carburante

Hacker iraniani avrebbero violato i sistemi utilizzati per monitorare la quantità di carburante presente nei serbatoi di stoccaggio che riforniscono le stazioni di servizio in diversi stati degli Stati Uniti. È questo il sospetto di diversi funzionari statunitensi, secondo quanto riferito da fonti informate alla Cnn. La vicenda riguarda in particolare i sistemi automatici di misurazione del livello del carburante, noti come Atg, strumenti impiegati per controllare le quantità presenti nei serbatoi. Secondo le fonti citate, gli hacker avrebbero sfruttato sistemi online e non protetti da password, riuscendo in alcuni casi a manipolare le letture visualizzate sui serbatoi. Le fonti precisano tuttavia che la manipolazione avrebbe riguardato le letture mostrate dai sistemi, non i livelli reali di carburante contenuti nei serbatoi.

Come sarebbero avvenute le violazioni dei sistemi Atg

Al centro dell’indagine ci sarebbero dunque i sistemi Atg, dispositivi automatici utilizzati per la misurazione del livello del carburante nei serbatoi di stoccaggio. In base a quanto riferito dalle fonti informate alla Cnn, gli hacker avrebbero preso di mira sistemi accessibili via internet e privi di protezione tramite password.

Questa esposizione avrebbe consentito agli intrusi di accedere ai sistemi e, in alcuni casi, di alterare le informazioni visualizzate. Le fonti sottolineano che non sarebbe stato modificato il livello fisico del carburante all’interno dei serbatoi, ma soltanto la lettura mostrata dai dispositivi di monitoraggio.

La distinzione è rilevante perché indica che l’attacco non avrebbe comportato una manipolazione diretta del carburante stoccato, ma avrebbe comunque interessato i dati usati per controllarne la presenza e la gestione.

Perché l’accesso ai sistemi di monitoraggio del carburante preoccupa gli Stati Uniti

Le violazioni hanno sollevato preoccupazioni in materia di sicurezza informatica e di sicurezza degli impianti. Secondo esperti privati e funzionari statunitensi, in teoria l’accesso a un sistema Atg potrebbe consentire a un hacker di far passare inosservata una perdita di gas.

È questo uno degli aspetti più sensibili della vicenda: anche se, secondo le fonti, gli hacker non avrebbero modificato i livelli reali del carburante nei serbatoi, la possibilità di manipolare le letture visualizzate dai sistemi potrebbe avere conseguenze sulla capacità degli operatori di accorgersi tempestivamente di anomalie o perdite.

Il caso evidenzia così la vulnerabilità di infrastrutture considerate operative ma sempre più dipendenti da sistemi connessi alla rete. La presenza di dispositivi online e non protetti da password rappresenta un punto critico per la sicurezza dei sistemi che supportano la distribuzione del carburante.

Il precedente degli attacchi informatici iraniani contro sistemi di stoccaggio del gas

Secondo le fonti a conoscenza dell’indagine, la storia di attacchi informatici dell’Iran contro i sistemi di stoccaggio del gas è uno dei motivi per cui il Paese figura tra i principali sospettati. Il sospetto dei funzionari statunitensi si inserisce quindi in un quadro più ampio, nel quale precedenti attività informatiche attribuite all’Iran contro infrastrutture legate allo stoccaggio del gas vengono considerate un elemento rilevante dagli investigatori.

Le fonti, tuttavia, hanno avvertito che il governo statunitense potrebbe non essere in grado di stabilire con certezza chi sia il responsabile delle violazioni. Il motivo sarebbe la mancanza di prove forensi lasciate dagli hacker, un elemento che rende complessa l’attribuzione definitiva dell’attacco.

Attribuzione incerta e indagine ancora senza prove definitive

Pur essendo l’Iran tra i principali sospettati, le fonti citate dalla Cnn invitano alla cautela. L’assenza di prove forensi sufficienti potrebbe impedire al governo statunitense di identificare con certezza i responsabili.

Nel campo degli attacchi informatici, l’attribuzione è spesso uno degli aspetti più difficili dell’indagine. In questo caso, secondo le fonti, gli hacker non avrebbero lasciato elementi tecnici abbastanza solidi da consentire una conclusione definitiva.

Resta quindi aperta la questione della responsabilità, mentre le violazioni confermano le preoccupazioni sulla sicurezza dei sistemi Atg e, più in generale, delle infrastrutture connesse che supportano la distribuzione del carburante negli Stati Uniti.

La vulnerabilità dei sistemi senza password

Uno degli elementi centrali della vicenda è la presenza di sistemi automatici di misurazione del livello del carburante che erano online e non protetti da password. Secondo quanto riferito dalle fonti, proprio questa mancanza di protezione avrebbe reso possibile l’accesso da parte degli hacker.

Il caso mette in evidenza un problema di sicurezza basilare ma potenzialmente grave: dispositivi collegati alla rete, utilizzati per monitorare infrastrutture fisiche, possono diventare bersagli se non sono adeguatamente protetti. Nel caso dei sistemi Atg, l’accesso non autorizzato avrebbe consentito di manipolare le letture visualizzate sui serbatoi, senza però modificare il carburante realmente presente.

La notizia assume rilievo perché riguarda un settore essenziale per la vita quotidiana dei cittadini e per la continuità dei servizi: il rifornimento delle stazioni di servizio. Anche quando un attacco non incide direttamente sui livelli fisici di carburante, la compromissione dei sistemi di monitoraggio può creare rischi operativi e di sicurezza.

Le implicazioni per la sicurezza delle infrastrutture energetiche

Le violazioni sospettate confermano l’attenzione crescente verso la protezione delle infrastrutture energetiche e dei sistemi industriali connessi. I serbatoi di stoccaggio che riforniscono le stazioni di servizio fanno parte di una rete essenziale, nella quale il monitoraggio accurato dei livelli di carburante è fondamentale.

Secondo esperti privati e funzionari statunitensi, l’accesso a un sistema Atg potrebbe, almeno in teoria, permettere a un hacker di far passare inosservata una perdita di gas. Questo scenario spiega perché il caso sia stato considerato rilevante sul piano della sicurezza, anche in assenza di una manipolazione diretta del carburante contenuto nei serbatoi.

La vicenda mostra come la sicurezza delle infrastrutture non dipenda soltanto dalla protezione fisica degli impianti, ma anche dalla difesa dei sistemi digitali che ne consentono il controllo. La presenza di sistemi accessibili online e privi di password rappresenta una vulnerabilità che può essere sfruttata da attori ostili.

Gli Stati Uniti valutano il rischio, ma la responsabilità resta da dimostrare

Il sospetto che dietro le violazioni possano esserci hacker iraniani deriva, secondo le fonti informate alla Cnn, anche dai precedenti dell’Iran nel campo degli attacchi informatici contro sistemi di stoccaggio del gas. Tuttavia, le stesse fonti hanno sottolineato che la mancanza di prove forensi potrebbe impedire al governo statunitense di stabilire con certezza chi sia il responsabile.

Il caso riaccende l’attenzione sulla necessità di proteggere i sistemi di monitoraggio industriale, in particolare quando sono collegati a internet. Anche una violazione che si limita a manipolare le letture visualizzate può sollevare interrogativi significativi sulla sicurezza, soprattutto quando riguarda infrastrutture legate alla distribuzione di carburante e alla prevenzione di possibili perdite di gas.