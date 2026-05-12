Hantavirus, la donna francese è in gravissime condizioni: “collegata a un dispositivo di supporto vitale”

Una donna francese è ricoverata a Parigi dopo aver contratto l’hantavirus a bordo della nave da crociera Mv Hondius. Le sue condizioni sono considerate gravi: la malattia le ha causato problemi polmonari e cardiaci potenzialmente letali. A riferirlo è stato il dottor Xavier Lescure, specialista in malattie infettive presso l’ospedale francese Bichat, che ha descritto la situazione clinica della paziente e il livello di assistenza medica necessario per tentare di sostenerne il recupero. Secondo quanto riferito, la donna avrebbe contratto l’hantavirus a bordo della nave da crociera Mv Hondius.

La notizia assume particolare rilievo per la gravità del quadro clinico emerso dopo il ricovero a Parigi. La paziente presenta infatti una forma severa della malattia, con complicazioni che coinvolgono organi vitali. I problemi ai polmoni e al cuore sono stati indicati come potenzialmente letali, rendendo necessario il ricorso a un supporto medico avanzato.

Le condizioni della paziente: problemi polmonari e cardiaci potenzialmente letali

Il dottor Xavier Lescure, specialista in malattie infettive presso l’ospedale Bichat, ha spiegato che la donna si trova in una fase critica della malattia. L’hantavirus le ha provocato una condizione grave, con conseguenze importanti sul piano respiratorio e cardiaco. Il punto centrale della vicenda è il livello di compromissione degli organi coinvolti. I problemi polmonari e cardiaci della paziente sono tali da richiedere un intervento di supporto vitale, nella speranza che l’organismo possa avere il tempo necessario per reagire e recuperare.

Il dispositivo di supporto vitale collegato alla donna

La donna è collegata a un dispositivo di supporto vitale che pompa il sangue attraverso un polmone artificiale, fornendogli ossigeno e reimmettendolo nel corpo. Si tratta di una misura estrema di sostegno, utilizzata per alleggerire il carico sugli organi maggiormente colpiti dalla malattia. La speranza, secondo quanto riferito dal medico, è che il dispositivo riesca ad alleviare la pressione sui polmoni e sul cuore in misura sufficiente da concedere loro il tempo necessario per riprendersi.

Il dottor Xavier Lescure ha definito questo passaggio “la fase finale delle cure di supporto”. La dichiarazione evidenzia la complessità del quadro clinico e la delicatezza del trattamento al quale la donna è sottoposta. Il ricorso al dispositivo di supporto vitale rappresenta quindi un tentativo di sostenere le funzioni essenziali dell’organismo mentre i polmoni e il cuore cercano di recuperare dalla grave forma di hantavirus che ha colpito la paziente.