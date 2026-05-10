Hantavirus, la notizia sul vaccino scatena le reazioni: “induce anticorpi neutralizzanti e richiede almeno tre dosi”

Un caso di hantavirus sta scuotendo l’opinione pubblica internazionale dopo che un focolaio di questa malattia è stato individuato a bordo della nave da crociera MV Hondius, dove diversi passeggeri si sono ammalati e altri hanno perso la vita. Le autorità sanitarie francesi e statunitensi sono intervenute prontamente per mettere in sicurezza i passeggeri e prevenire una diffusione più ampia del virus. Sebastien Lecornu, primo ministro francese, ha rivelato che uno dei cinque cittadini francesi rimpatriati dalla nave “ha manifestato sintomi sull’aereo del rimpatrio”. Lecornu ha inoltre sottolineato che i passeggeri sono stati immediatamente posti “in stretto isolamento fino a nuovo avviso”.

Le misure di sicurezza per i cittadini evacuati

I passeggeri statunitensi evacuati dalla nave sono stati portati in Nebraska, in un centro specializzato, ma senza essere necessariamente messi in quarantena. Il direttore ad interim dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Jay Bhattacharya, ha dichiarato in un’intervista che, non essendo il virus dell’hantavirus simile al Covid-19, i passeggeri non sono stati messi sotto una quarantena obbligatoria, sebbene vengano monitorati per diverse settimane. Bhattacharya ha rassicurato che la situazione non è paragonabile a quella del Covid-19, spiegando che “le persone sono generalmente contagiose solo quando manifestano sintomi”. I passeggeri che non hanno mostrato sintomi e che sono stati esaminati per eventuali contatti stretti con i malati, potranno “rimanere in Nebraska se lo desiderano, o se vogliono tornare a casa, essere accompagnati in sicurezza a casa senza esporre altre persone lungo il percorso”.

L’origine del focolaio: l’hantavirus delle Ande

L’epidemia sull’MV Hondius è stata causata dal virus delle Ande, una specie di hantavirus che è endemica in Sud America, in particolare in Argentina e Cile. Massimo Ciccozzi, epidemiologo di fama internazionale, ha spiegato in un’intervista all’Adnkronos Salute che l’infezione da hantavirus “non è semplice” e che il contagio avviene principalmente attraverso l’inalazione di polvere proveniente da feci di roditori infetti o per contatto con la loro saliva, soprattutto in ambienti con scarsa igiene. “Non è assolutamente un ‘nuovo Covid’, è un’altra cosa”, ha sottolineato Ciccozzi. Mentre il Covid-19 aveva una bassa letalità ma una larga diffusione, l’hantavirus presenta alta letalità ma bassa diffusione, e il rischio di contrarre l’infezione è notevolmente inferiore.

I piani di rimpatrio per i cittadini spagnoli e italiani

Nel frattempo, un volo con a bordo 14 cittadini spagnoli evacuati dalla nave è arrivato oggi a Madrid. I passeggeri spagnoli sono stati trasferiti presso un ospedale militare dove osserveranno la quarantena. Anche l’Italia ha organizzato il rimpatrio dei propri cittadini, facendo scendere dal volo KLM i passeggeri italiani, che sono stati sottoposti a monitoraggio da parte delle autorità sanitarie locali. L’Italia ha già adottato misure di isolamento per i passeggeri rientrati, come avvenuto nel caso dei passeggeri francesi.

L’importanza del monitoraggio e tracciamento dei contatti

L’epidemia di hantavirus a bordo della nave da crociera ha posto in evidenza l’importanza di un monitoraggio e tracciamento dei contatti. Il Ministero della Salute italiano ha prontamente attivato il monitoraggio dei passeggeri italiani, come dichiarato da Massimo Ciccozzi, che ha affermato: “la quarantena per i passeggeri scesi dalla nave a Tenerife è giusta, come è giusto il monitoraggio e il tracciamento dei contatti”. Inoltre, Ciccozzi ha sottolineato che “la possibilità di infettarsi è davvero bassa”, ma è comunque necessario fare attenzione, soprattutto considerando che l’incubazione del virus può durare da una a otto settimane.

Le notizie sul vaccino contro l’hantavirus scatenano le reazioni

La notizia di un possibile vaccino contro l’hantavirus ha suscitato tantissime reazioni. Mentre la Moderna, che ha sviluppato un vaccino contro il Covid-19, si è mostrata interessata a lavorare su un potenziale vaccino contro l’hantavirus, il virologo Jay Hooper dell’US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases ha dichiarato che i dati preliminari sui vaccini contro il virus delle Ande sono promettenti. Hooper ha spiegato che “il vaccino a DNA contro il virus Andes induce anticorpi neutralizzanti”, e sebbene il vaccino appaia promettente, “richiede almeno tre dosi (una iniziale più due richiami)” per garantire l’efficacia.

La notizia di un possibile vaccino contro l’hantavirus ha suscitato principalmente reazioni negative, con molte persone che si sono mostrate scettiche e preoccupate. Nonostante l’interesse da parte di aziende come Moderna, la memoria ancora viva della pandemia di Covid-19 sembra aver acuito il timore che una nuova emergenza sanitaria possa generare una risposta affrettata e poco ponderata. Dopo l’esperienza traumatica del Covid-19, in cui sono emerse incertezze sui vaccini, la proposta di un vaccino contro l’hantavirus non ha convinto l’opinione pubblica. La gente, ormai più cauta e diffidente, si trova ad affrontare un’altra potenziale corsa contro il tempo, ma con un malcelato sospetto che ciò possa riproporre gli stessi errori del passato. In un clima di incertezze e frustrazioni legato alla gestione della situazione, le reazioni alle notizie sui vaccini sono oggi caratterizzate da una risposta più critica e incerta, alimentata dal desiderio di essere protetti senza ripetere gli stessi errori.