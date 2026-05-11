Hantavirus, quarantena obbligatoria anche per un 25enne calabrese

Arrivano le prime ordinanze di quarantena obbligatoria in Italia in relazione all’epidemia di Hantavirus scoppiata su una nave da crociera. Dopo la decisione assunta dal sindaco di Torre del Greco, arriva anche quella del sindaco di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), che ha posto in quarantena obbligatoria Federico Amaretti, il marittimo di 25 anni che era a bordo del volo KLM dove si trovava anche la donna morta per Hantavirus. Il sindaco Giusy Caminiti ha emesso l’ordinanza già sabato scorso ma Amaretti, rientrato la sera del 5 maggio, era già in isolamento volontario quando ha ricevuto la telefonata della Polizia locale e dell’Asp di Reggio. L’uomo, che è asintomatico, dovrà restare in isolamento per 45 giorni ed è costantemente monitorato. Caminiti lo sente quotidianamente e le sue condizioni sono buone.