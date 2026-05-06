Hantavirus sulla Hondius, Bassetti avverte: “è il ceppo delle Ande, il problema si allarga oltre la nave”

Un nuovo e preoccupante caso di focolaio di hantavirus è stato segnalato a bordo della nave da crociera olandese Hondius. La notizia ha suscitato forte allarme, soprattutto per il rischio di una possibile trasmissione da uomo a uomo, uno scenario che potrebbe avere gravi implicazioni per la salute pubblica. Secondo quanto riferito, l’Organizzazione mondiale della sanità sta monitorando da vicino la situazione. Il bilancio, al momento, parla di tre decessi causati dal virus. Numeri che, già da soli, rendono il caso particolarmente serio, ma che assumono un significato ancora più rilevante alla luce delle parole dell’infettivologo Matteo Bassetti.

Le parole di Matteo Bassetti sul ceppo delle Ande

A intervenire sul caso è stato l’infettivologo Matteo Bassetti, che su X ha richiamato l’attenzione su un aspetto centrale della vicenda: il ceppo di hantavirus coinvolto nel focolaio della Hondius. Bassetti ha scritto: “il ceppo di Hantavirus, che ha causato 7 casi e 3 decessi (per ora) sulla nave Hondius è il ‘ceppo delle Ande’ ovvero (come avevo detto inizialmente) l’unico che si trasmette da uomo a uomo. Il problema si allarga oltre la nave, visto che alcuni passeggeri contagiosi hanno viaggiato su aerei e altri mezzi di comunicazione. Credo che questo virus ne sentiremo parlare ancora, anche al di fuori della nave da crociera”.

Perché il ceppo delle Ande preoccupa

Il passaggio più rilevante nelle parole di Bassetti riguarda la natura del ceppo delle Ande. Secondo quanto affermato dall’infettivologo, si tratterebbe del ceppo di hantavirus che ha causato i sette casi e i tre decessi registrati finora sulla nave Hondius. La preoccupazione nasce dal fatto che, sempre secondo Bassetti, questo ceppo sarebbe “l’unico che si trasmette da uomo a uomo”. Una caratteristica che rende il caso diverso da un episodio circoscritto e che impone attenzione anche sui possibili contatti avvenuti fuori dalla nave.

Secondo Bassetti, “il problema si allarga oltre la nave”. La ragione è legata al fatto che alcuni passeggeri contagiosi avrebbero viaggiato su aerei e altri mezzi di comunicazione. Questo elemento rende la vicenda ancora più complessa, perché il rischio non sarebbe limitato agli spazi della nave da crociera. La Hondius resta il centro del focolaio, ma l’attenzione si sposta anche sui movimenti dei passeggeri e sui possibili contatti avvenuti durante gli spostamenti. È proprio questo scenario a rendere necessario un monitoraggio attento da parte delle autorità sanitarie.

Il caso, dunque, non riguarda soltanto la gestione dell’emergenza a bordo della nave, ma anche la possibile diffusione del virus attraverso persone che potrebbero essere state contagiose durante viaggi su altri mezzi.

Sette casi e tre decessi: il bilancio del focolaio

Il bilancio indicato nella notizia parla di sette casi complessivi e tre decessi. Anche Bassetti, nella sua dichiarazione, sottolinea lo stesso dato, aggiungendo l’espressione “per ora”, che lascia intendere una situazione ancora in evoluzione. La presenza di tre morti rende il focolaio di hantavirus sulla Hondius particolarmente grave. Il dato numerico, unito alla possibile identificazione del ceppo delle Ande, contribuisce ad aumentare l’attenzione sul caso.

Il fatto che l’Oms stia monitorando da vicino la situazione conferma la rilevanza sanitaria dell’episodio. Al momento, il punto centrale resta capire l’estensione del focolaio e valutare il possibile impatto dei contatti avvenuti fuori dalla nave.

Il ruolo dell’Oms nel monitoraggio della situazione

L’Organizzazione mondiale della sanità sta seguendo da vicino il caso della nave Hondius. La presenza di un focolaio su una nave da crociera rappresenta già di per sé una situazione delicata, perché passeggeri ed equipaggio condividono ambienti comuni e possono avere contatti ravvicinati per diversi giorni.

Nel caso specifico, l’attenzione aumenta per il rischio di trasmissione da uomo a uomo. La possibilità che alcuni passeggeri contagiosi abbiano viaggiato su aerei e altri mezzi rende necessario guardare oltre la nave e ricostruire i possibili contatti. Il monitoraggio dell’Oms diventa quindi un elemento fondamentale per seguire l’evoluzione del focolaio e valutare eventuali implicazioni per la salute pubblica.

Una vicenda che potrebbe non restare confinata alla crociera

La frase finale di Bassetti sintetizza il punto più significativo della vicenda: “credo che questo virus ne sentiremo parlare ancora, anche al di fuori della nave da crociera”. È un avvertimento chiaro. Il focolaio di hantavirus sulla Hondius non viene descritto soltanto come un problema legato alla nave, ma come una situazione potenzialmente più ampia. Il riferimento ai passeggeri contagiosi che avrebbero viaggiato su aerei e altri mezzi di comunicazione apre infatti un fronte ulteriore di attenzione.

Il rischio di trasmissione da uomo a uomo, la presenza di passeggeri contagiosi che avrebbero viaggiato su altri mezzi e il monitoraggio dell’Oms fanno della vicenda un caso non limitato alla cronaca di bordo. Per questo, secondo Bassetti, del virus si potrebbe sentire parlare ancora, “anche al di fuori della nave da crociera”.