Il 21 maggio 1932 Amelia Earhart sfida il meteo e conquista l’Atlantico

Il 21 maggio 1932 Amelia Earhart entrò nella leggenda diventando la prima donna a portare a termine una traversata dell’Oceano Atlantico in volo senza scalo e in solitaria. Un’impresa che, a quasi un secolo di distanza, continua a essere ricordata per il valore tecnico e per il suo enorme significato culturale. Earhart decollò da Harbour Grace, nell’isola di Terranova, in Canada, con l’obiettivo di raggiungere l’Europa. Il viaggio non fu affatto semplice. Nel corso del volo dovette affrontare condizioni meteorologiche difficili: forti venti, ghiaccio sulle ali e problemi meccanici che avrebbero potuto costringerla a interrompere la missione.

L’impresa storica

Dopo circa 15 ore di volo, l’aviatrice riuscì ad atterrare in Irlanda del Nord. Aveva attraversato l’Atlantico da sola, replicando e al tempo stesso rendendo ancora più simbolica l’impresa compiuta 5 anni prima da Charles Lindbergh. Negli anni Trenta l’aviazione era ancora una frontiera da esplorare. Gli aerei erano meno affidabili rispetto agli standard attuali, i sistemi di navigazione erano essenziali e ogni traversata a lunga distanza comportava rischi elevatissimi. Per questo motivo il successo di Amelia Earhart fu accolto con entusiasmo in tutto il mondo.

Un simbolo di indipendenza e determinazione

Il valore di quella giornata andò oltre la tecnologia e l’aeronautica. In un’epoca in cui molte professioni e attività erano considerate quasi esclusivamente maschili, Earhart diventò un simbolo di indipendenza e determinazione. Con il suo esempio contribuì a mettere in discussione stereotipi radicati e ad aprire nuove prospettive per le donne nel mondo del lavoro e della scienza.

La scomparsa

La sua figura è rimasta avvolta anche da un alone di mistero. Nel 1937 scomparve durante un tentativo di circumnavigazione del pianeta, dando origine a una delle più celebri vicende irrisolte del Novecento. Eppure, al di là del mistero che ancora accompagna gli ultimi giorni della sua vita, il suo lascito appare chiaro. Il volo di Amelia Earhart continua a ricordare che alcune imprese riescono a modificare il modo in cui una società immagina il proprio futuro.