Il gigante d’acciaio SpaceX è pronto a superare se stesso: il lancio di Starship V3 si avvicina

Il razzo più alto e potente mai costruito dall’essere umano svetta nuovamente sulla rampa di lancio di Starbase, nel Texas meridionale, pronto a riscrivere la storia dell’esplorazione spaziale. SpaceX ha completato con successo l’assemblaggio e i test di rifornimento della nuovissima Starship Version 3 (V3), l’evoluzione tecnologica concepita per trasformare i viaggi interplanetari da sogno a realtà operativa. La complessa operazione di sovrapposizione del mastodontico booster Super Heavy e della navetta Ship è stata finalizzata in vista del 12° volo di prova orbitale complessivo, il primo in assoluto per questa terza generazione del vettore. Con una finestra di lancio fissata a partire dalle 18:30 EDT del 21 maggio (00:30 del 22 maggio ora italiana), gli ingegneri di Elon Musk e gli appassionati di tutto il mondo guardano al cielo con il fiato sospeso, semi-confortati da previsioni meteo favorevoli al 55% e dalla certezza che, a prescindere dall’esito, l’archetipo del trasporto spaziale ha appena compiuto un balzo generazionale senza precedenti.

Tecnologia V3: i segreti del nuovo gigante dello Spazio

Il debutto di Starship V3 non rappresenta un semplice aggiornamento di routine: introduce modifiche strutturali e ingegneristiche profonde rispetto alle precedenti versioni V1 e V2. Nelle scorse settimane, il booster Super Heavy ha superato test cruciali, inclusa l’accensione statica dei suoi 33 motori Raptor 3, propulsori di nuova concezione che garantiscono una spinta ancora più devastante ed efficiente. La vera rivoluzione di V3 risiede tuttavia nei dettagli invisibili a occhio nudo, come l’integrazione dei sistemi di attracco progettati per il rifornimento di propellente in orbita. Questa specifica capacità è considerata il pilastro fondamentale per le future rotte commerciali e scientifiche: senza la possibilità di fare “benzina” nello Spazio profondo, nessun veicolo spaziale avrebbe l’energia necessaria per trasportare carichi massivi oltre l’orbita bassa terrestre.

Una missione suborbitale per blindare la sicurezza

Per questo Flight 12, SpaceX ha scelto una traiettoria suborbitale prudente, focalizzata sulla raccolta dati e sulla resistenza strutturale dei nuovi materiali. Non assisteremo ai coreografici tentativi di recupero al volo tramite i bracci meccanici della torre di lancio, noti come “chopsticks“, che hanno già stupito il mondo nei mesi scorsi. La tabella di marcia prevede che, dopo aver spinto la navetta nello Spazio, il booster Super Heavy effettui un ammaraggio controllato e morbido nelle acque del Golfo del Messico. La navetta Ship, dal canto suo, concluderà la sua corsa con un tuffo programmato nell’Oceano Indiano. I tecnici della compagnia hanno comunque fatto sapere che, se i sistemi di guida e la resistenza termica della V3 risponderanno secondo le aspettative in questa prima simulazione, il recupero a terra della navetta superiore potrebbe essere tentato già nei successivi lanci Flight 13 o 14.

Il fattore NASA e la corsa contro il tempo per Artemis

Il successo di Starship V3 è un tassello vitale per i piani della NASA, che ha investito miliardi di dollari affidando a SpaceX lo sviluppo del lander lunare per il programma Artemis. Le scadenze dell’agenzia governativa americana sono stringenti e lasciano pochissimo margine di errore: la missione Artemis III è fissata per la fine del 2027. In quell’occasione, la capsula Orion con equipaggio umano dovrà agganciarsi a Starship in orbita terrestre per testare la perfetta sinergia dei sistemi di bordo. Se tutto andrà come previsto, il traguardo storico dello sbarco sulla superficie lunare avverrà con la missione Artemis IV nel 2028.

La NASA monitora attentamente anche i progressi di Blue Origin, che sta sviluppando il lander concorrente Blue Moon; sebbene l’agenzia speri di avere entrambi i vettori pronti per diversificare le opzioni di sbarco, ha già confermato la volontà di procedere anche con un solo partner qualora uno dei due programmi subisse ritardi nello sviluppo. Il volo di Starship V3, di conseguenza, non è solo uno spettacolo per appassionati, ma il vero motore della nuova corsa alla Luna.